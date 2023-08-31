Dünkü güzel sürprize kadar yatırımcıların çoğu kral kripto para biriminde daha fazla düşüş konusunda hemfikirdi. Ancak işler tersine döndü. Eylül ayı Bitcoin için genelde düşüş dönemi olarak biliniyor ve uzmanların görüşleri bunun tekrar olabileceği yönünde. Peki kripto para uzmanları Eylül ayında Bitcoin için ne bekliyor?

Bitcoin Eylül Tahminleri

Kral kripto para birimi 28.140 dolara kadar ulaşsa da yükselişini sürdüremedi. Günlük mumu iki önemli hareketli ortalamanın üzerinde kapatmasına rağmen analistler temkinli kalmayı tercih ediyor. CryptoQuant platformunda analizlerini paylaşan MAC_D takma isimli Uzman, Grayscale yükselişinin türev borsalarından kaynaklandığını açıkladı.

“İlk olarak, ‘Fonlama Oranı’na bakıldığında, aşırı bir değer değil, bu nedenle keskin bir fiyat düzeltmesine neden olması beklenmiyor. Ancak, BTC fiyatı dün yükseldiğinde spot borsanın fiyat artışına öncülük ettiğini görmek zor. Bunun nedeni, ‘İşlem Hacmi Oranının (Spot VS. Türev)’ artmak yerine azaldığını görmemizdir. Elbette, kripto para piyasasındaki genel likidite azaldığı için küçük işlem hacimlerinde bile fiyatların önemli ölçüde değişme eğilimi var. Bununla birlikte, bu rallinin parabolik bir yükselişi başlatması konusunda aşırı iyimserlikten kaçınmalıyız.”

Kripto Uzmanı Eylül Tahmini

Piyasalardaki dönüm noktalarını doğru tahmin edişiyle tanınan ve 2023 yükselişini önceden gören Rekt Capital de son piyasa değerlendirmesini paylaştı. O da MAC_D gibi temkinli bir duruş benimsiyor. Bunun diğer bir sebebi de BTC fiyatının 30.000 dolar üzerinde birçok kez başarısız test yapması. Bu durum yatırımcıların yükselişe olan inancını önemli ölçüde zayıflattı ve BlackRock başvurusuyla tetiklenen ralli oldukça güçlü bir nedene sahipti.

Rekt Capital tarafından yapılan piyasa değerlendirmesinde BTC/USD’nin 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi civarında görülene benzer bir taklit hareketi yapabileceğini öne sürdü.

“2021’deki çifte zirve ile şu anda gördüklerimiz arasında birçok benzerlik görüyoruz.”

Eğer bu benzerlik bir tekrara yol açacaksa 26.000 dolar seviyesinin Eylül ayında destekten dirence dönüştüğünü görebiliriz. Rekt Capital de aynı şekilde 23.000 doları 2022 ayı piyasası dip yapısına karşı önemli bir seviye olarak işaretledi. Ona göre fiyat bu bölgede dip yapıp toparlanabilir.