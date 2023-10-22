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Bitcoin’de (BTC) Piyasa Dengesi Oluşacak Mı? BTC’de Güncel Veriler!

Özet

  • Analist Lyn Alden, Bitcoin'in uzun vadeli potansiyelini vurgulayarak, düzenleyici baskılara karşı dayanıklılığını ve Bitcoin holder’ları için umut vadeden bir yatırım olduğunu ifade etti.
  • Alden, Bitcoin'in çeşitli yargı bölgelerinde yalnızca birkaç merkezi olmayan dayanak noktaya ihtiyaç duyduğunu ve bu durumun, Bitcoin'i destekleyenler için kar potansiyeli sunduğunu savundu.
  • Bitcoin'in fiyatı artarken, uzun vadeli holder’larının BTC biriktirdiğine işaret eden long/short farkı arttı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:00
22 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin‘in (BTC) fiyat artışının kripto para dünyasında iyimserliği körüklemesiyle birlikte analist Lyn Alden, önümüzdeki potansiyel mali zorluklara dikkat çekerek hem lider para hem de altın hakkında uzun vadeli olumlu bir görüş paylaştı. Özellikle Bitcoin’e ilişkin 2 yıllık yükseliş perspektifini dile getirdi.

Bitcoin’de Holder Artışları!

Bitcoin’in bu tür zorluklara dayanmak için çeşitli yargı bölgelerinde yalnızca birkaç küçük, merkezi olmayan dayanağa ihtiyaç duyduğunu ve bu merkezi olmayan üsleri destekleyenlere kar potansiyeli sunduğunu öne sürdü. Bu görünüm, Bitcoin holder’ları için umut verici çünkü kripto para biriminin düzenleyici baskılara dayanabileceğini ve daha da güçlenerek sonuçta uzun vadeli yatırımcılarına fayda sağlayabileceğini öne sürüyor. Bitcoin’in basın anındaki durumu açısından bakıldığında, yazı kaleme alındığında 29.524 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin için long/short farkının artması, uzun vadeli holder’larının BTC biriktirdiğini gösteriyordu. Bu davranış, kripto paraların gelecekteki potansiyeline duyulan güveni akla getiriyordu. Bitcoin’e olan açık pozisyon da fiyat artışına paralel olarak büyümüştü. Bu durum piyasada henüz sonuçlandırılmamış sözleşmelerin sayısının arttığını yansıtıyordu.

BTC’de Kritik Metrik!

Genel olarak artan açık pozisyon, yatırımcı katılımının ve Bitcoin vadeli işlemlerine olan ilginin arttığını gösterebilir. Bunun sonuçları arasında daha aktif ve likit bir piyasa yer alıyor. Bitcoin için ima edilen volatilite de arttı. Zımni volatilite, piyasanın gelecekteki fiyat volatilitesine ilişkin beklentilerinin bir ölçüsüdür.

İma edilen volatilitedeki artış, yatırımcıların yakın gelecekte daha önemli fiyat hareketleri öngördüğü anlamına gelebilir. Bu durum daha yüksek ticaret faaliyetine ve potansiyel olarak daha büyük fiyat volatiliteye yol açabilir. Aksine, büyük piyasa hareketlerinin algılanan riskini ölçen BTC 25 delta eğrisi önemli ölçüde azaldı. Azalan Eğim, piyasada daha dengeli bir hissiyatın olduğunu gösterebilir. Yatırımcılar, ticaret stratejilerini ve piyasa davranışını etkileyebilecek büyük fiyat volatiliteye ilişkili daha düşük riskler algılayabilirler.

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