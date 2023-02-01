Bitcoin’de son 1 ayda yaşanan yükseliş ile birlikte BTC’nin üzerindeki kara bulutların dağıldığı düşünülüyor. Ama bu verilere dikkat!

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Lider kripto para birimi Bitcoin’de son 1 ayda yaşanan yükseliş ile birlikte BTC’nin üzerindeki kara bulutların dağıldığı düşünülüyor. Ancak analistlere göre on-chain veriler ayı piyasasının son aşamasında olduğumuzu gösteriyor olabilir.

On-Chain Veriler ne Diyor?

Kripto piyasası, FTX’in iflası ve küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüş eğilimiyle uğraşırken Bitcoin Kasım ayında 15.700 dolara kadar geriledi. Fiyatlar Ocak ayının ilk haftasına kadar çoğunlukla 15.700 ila 17.500 dolar arasında değişti.

Kripto para birimi o zamandan bu yana Ethereum (ETH), merkezi olmayan finans (DeFi) piyasaları ve daha geniş hisse senedi piyasasındaki büyümenin etkisiyle yükseldi. Geri çekilmeden önce Bitcoin, bu hafta başında 23.500 doların üzerini gördü ve beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak bazı analistler, genel piyasa duyarlılığının henüz “yükseliş” olarak adlandırılamayacağını, son fiyat verilerinin ve on-chain verilerin, Bitcoin’in ayı piyasasının son aşamalarında olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Kripto borsası Bitfinex’in analistleri bu hafta yayınladıkları bir piyasa notunda, “Mevcut Bitcoin performansı dibin çoktan görülmüş olabileceğini düşündürse de, 2022 ayı piyasası rallisinden bu yana tam bir yıl geçmediği için henüz tehlikeli sulardan çıkmış değiliz,” sözlerini kullandı.

Buna ek olarak analistler, “2020’nin başları, sekiz yeşil mumdan oluşan üçüncü Bitcoin rallisinden önce, düşüş eğilimli makro koşullar arasında büyük bir dalgalanma dönemiydi; 2023’ün ilk ve ikinci çeyreğinde şu anda yaşadığımız şey bu olabilir.” açıklamasını yaptı.

Notta Glassnode’a atıfta bulunularak, kısa vadeli Bbitcoin sahiplerinin (STH) şu anda kârla satış yaptığı ve uzun vadeli sahiplerin (LTH) büyük spot pozisyonları tutmaya devam ettiği ifade edildi. Bu durum Bitcoin için giderek daha fazla yükseliş beklentisine işaret ediyor olabilir.

Dikkatli Olmak Gerek

Bununla birlikte, makro duyarlılık endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bitfinex analistleri, “Varlık sınıfı şu anda ABD borsasıyla yüksek korelasyona sahip olduğundan, aşağı yönlü makro gelişmeler varlığın geçmiş performanslarını tekrarlamasını kısıtlayabilir” açıklamasını yaptı.

Bu arada, Bitcoin ekosisteminin önemli bir parçası olan madencilerin Bitcoin üzerindeki satış baskısı geçen hafta son üç yılın en düşük seviyesine ulaştı.