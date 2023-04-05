Geçmişte yaptığı bir çok tahminle dikkatleri üzerine çeken ünlü analist Bitcoin'de önemli noktayı işaret etti ve ayıların tükeneceğini söyledi.

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Bitcoin, değişken değeri ve spekülatif doğası ile hem hevesli destekçileri hem de şiddetli eleştirmenleri çeken sorunlara yabancı değil. Ancak yıllar içindeki toparlanma geçmişine rağmen, dünyanın en popüler kripto para birimi, acımasızca düşüşünü öngören ayılar olarak da adlandırılan muhaliflerin fiyatı düşürme girişimleriyle karşı karşıya kaldı.

Şimdi, önde gelen kripto para analisti ve trader’ı Bob Loukas, Bitcoin’in nihayet ne zaman tüm ayıları sonsuza dek susturabileceğine dair uzman görüşünü paylaşmak için cesurca Twitter’da bir paylaşım yaptı. Bitcoin’in çalkantılı geçmişi ve belirsiz geleceğiyle birlikte herkesin aklındaki soru şu:

Bitcoin gerçekten de düşüş eğilimlerinin üzerine çıkıp finans dünyasında baskın bir güç haline gelebilir mi?

Bitcoin Analist Yorumu

Twitter’da Loukas, Bitcoin’in 34.000 dolara ulaştığında ayıların nihayet girişimlerinden vazgeçeceklerini cesurca ilan etti. Bu gerçekleşirse, kripto dünyası için oyunun kurallarını değiştirecek bir olay olabilir ve birçok olası senaryo bu önemli olaya yol açabilir.

Bir olasılık, kurumsal yatırımcılardan gelen talepte ani bir artış yaşanması olabilir. Bankacılık sistemi çökerken Bitcoin’e ilgi duyan büyük finansal oyuncuların sayısının giderek artmasıyla, kurumsal para akışının fiyatı 34.000 dolar ve ötesine taşıdığı bir senaryoyu hayal etmek zor değil.

Bitcoin’i 34.000 dolara doğru itebilecek bir diğer faktör de kripto paraların halk tarafından yaygın bir şekilde benimsenmesi olarak görülüyor. Daha fazla insan kripto para kavramına ve potansiyel faydalarına aşina oldukça, alfa kripto ve diğer kripto para birimlerine olan talepte bir artış görebilir ve fiyatı yükseltebiliriz.

Bitcoin’in Son Durumu

Kripto piyasasındaki çalkantıların ortasında Bitcoin bir kez daha galip geldi ve %2,7’lik bir düşüşten geri dönerek 28.000 doların üzerine yeniden yükseldi. Bu kısa tökezlemenin nedenlerinden biri de Interpol’ün Binance’in büyük patronu Changpeng Zhao’ya karşı kişisel bir soruşturma başlatmaya hazırlandığına dair söylentiler dolaşıyordu. Ancak bu fısıltılar Bitcoin’in direnciyle boy ölçüşemedi ve kısa sürede yeniden ayağa kalktı.

Bu yazı itibariyle kripto para biriminin kalıcı gücünün bir kanıtı olarak BTC fiyatının 28.525 dolar olduğunu gösteriyor. BTC son 24 saatte %1,09 ve son yedi günde %0,71 artış gösterdi. İster kısa bir tökezleme ister büyük bir piyasa değişimi olsun, Bitcoin finans dünyasının fırtınalarını atlatmak için gerekenlere sahip olduğunu defalarca kanıtladı.