Kripto para piyasası, dibe vurma sinyalleri verirken, fiyatlardaki yükselişe katkıda bulunan rekor sayıda açığa satış pozisyonunun likidasyonun etkisiyle hafta sonunda yeniden 1 trilyon dolarlık piyasa değerini yakalamak için yükseldi. İşte Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler için çarpıcı rakamlar.

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Kripto para piyasası, dibe vurma sinyalleri verirken, fiyatlardaki yükselişe katkıda bulunan rekor sayıda açığa satış pozisyonunun (short) likidasyonun etkisiyle hafta sonunda yeniden 1 trilyon dolarlık piyasa değerini yakalamak için yükseldi. Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerdeki bu yükseliş on milyonlarca dolarlık kayba neden oldu.

Ekim 2022’den Bu Yana Görülen En Yüksek Seviye

Kripto veri platformu Coinalyze’in verilerine göre, 13 Ocak’tan bu yana yaklaşık 500 milyon dolarlık açığa satış pozisyon ya da daha yüksek fiyatlara karşı yapılan açığa satışlar likide edilerek 2022’nin Ekim ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ortaya çıkan tasfiye rakamı, trader’ların ilk marjının veya tamamını kaybetmesi nedeniyle kripto para borsalarının kaldıraçlı pozisyonları kapatmasıyla trader’ların yüzde 70’inden fazlasının zarar ettiği anlamına geliyor. CoinGlass’ın sağladığı verilere göre, 13 Ocak’ta tüm kripto para borsaları arasında en yüksek likidasyon rakamı OKX‘de görüldü. Kripto para borsasında 256 milyon dolar değerinde açığa satış pozisyonu likidite olurken, bunu 125 milyon dolarla ve 42 milyon dolarla sırasıyla Binance ve Huobi takip etti.

Aptos ağının yeral varlığı APT, geçtiğimiz hafta fiyatını iki katına çıkararak alışılmadık bir hareketle açığa satış yapan yüzlerce trader’ın likidite olmasına ve 10 milyon doların üzerinde kayıp verilmesine neden oldu.

TÜFE Verileri Kripto Para Piyasasını Hareketlendirdi

CoinMarketCap’in verilerine göre, piyasa değeri bakımında en büyük 100 kripto paranın büyük çoğunluğu geçen haftadan bu yana ortalama yüzde 20 değer kazandı. Bitcoin, piyasaları hareketlendiren 12 Ocak’ta gelen ABD’de Aralık ayına ilişkin TÜFE verileriyle yüzde 22 yükselişle 21 bin doların üzerine kadar çıkarken, Ethereum (ETH) yaklaşık bin 600 dolara kadar yükseldi. Solana (SOL) ise Aralık ayının son haftasında sadece 8 dolar seviyelerinde iken 24 dolara kadar çıkarak yaklaşık yüzde 70’lik yükseliş yaptı.

Birkaç büyük altcoin’in ağının temelinde yatan olumlu haberler ve gelişmelerle yükseldiği görülüyor. Cardano (ADA) ve Solana üzerindeki güçlü işlem aktivitesi, geçtiğimiz hafta sırasıyla yerel ADA ve SOL’daki yükselişe katkıda bulundu. Öte yandan Ethereum ağı için yaklaşan Şangay güncellemesi yükselişine katkı sağlarken, Polygon‘un bu hafta bir hard fork (ağ güncellemesi) görecek olması geçen hafta MATIC‘te yüzde 22’lik yükselişi tetikledi.