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  •   Bitcoin, XRP ve Diğer Altcoinler Neden Yükseliyor? Bernstein’in Bu Raporu Her Şeyi Açıklıyor!

Bitcoin, XRP ve Diğer Altcoinler Neden Yükseliyor? Bernstein’in Bu Raporu Her Şeyi Açıklıyor!

Özet

  • Bernstein analistleri, Ripple davasının kripto para piyasası için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.
  • Analistlere göre mahkeme kararı altcoinler üzerindeki menkul kıymet sınıflandırması baskısını azalttı.
  • Bernstein analistleri ayrıca SEC'in Howey testinin altcoinler'e uygulanamayacağını gösterdiğini de eklediler.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:01
14 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yönetimi altında yaklaşık 600 milyar dolarlık varlık bulunan varlık yönetimi şirketi Bernstein, 13 Temmuz’da yayımladığı bir araştırma notunda kripto para piyasasındaki yükselişe ışık tutarak, Bitcoin ve altcoinler’deki yükselişin nedenini paylaştı.

“Kripto Para Piyasası İçin Önemli Bir Dönüm Noktası”

Dev varlık yönetimi şirketi Bernstein, yayımladığı son araştırma raporunda, ABD bölge mahkemesinin Ripple‘ın bir kripto para borsası aracılığıyla ya da programlı satış yoluyla XRP satmasının menkul kıymetler yasasını ihlal etmediği ve XRP’nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmasıyla sonuçlanmayacağı yönündeki kararının kripto para piyasası için verilmiş, önemli bir dönüm noktası niteliğinde bir karar olduğunu belirtti.

Bernstein analistleri, mahkemenin Ripple’ın kurumsal şirketlere XRP satışlarının menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğine hükmettiğini hatırlatırken, yine de genel olarak kararının kripto para borsaları aracılığıyla satın alan yatırımcıların üzerindeki menkul kıymet yükünü kaldıran önemli bir karar olduğu ekledi.

Gautam Chhugani liderliğindeki Bernstein analistleri, kararın kripto para borsalarında satılan diğer altcoinler üzerindeki menkul kıymet sınıflandırması yükünü azalttığını ve ikincil platformlarda satılan tüm altcoinler için büyük bir rahatlama sağladığının vurguladı.

Mahkemenin Kararı Howey Testi’nin Altcoinler’e Uygulanamacağını Gösteriyor

Mahkemenin kararının ABD’de ayrı bir kripto para çerçevesine duyulan ihtiyacı ortaya çıkardığına dikkat çeken analistler, mahkemenin bu kararının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) altcoinler’i menkul kıymet olarak sınıflandırmasında kullandığı Howey testinin kripto para borsalarında satılan altcoinler’e doğrudan uygulanamayacağı anlamına geldiğinin de altını çizdi.

Analistler, “Bu durum, SEC’in  menkul kıymetler kanununun açık olduğu ve her durumda gerekli olan bağlamsal yorum göz önüne alındığında kripto para için ayrı bir açıklığa gerek olmadığı yönündeki baskını zayıflatmıştır.” diyerek SEC’in kripto para piyasası üzerindeki baskısının hafiflettiğine dikkat çekti.

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