Kral kripto para birimi kısa süre önce yeniden 26.100 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş şaşırtıcıydı. Birçok uzmanın düşüş beklentisine rağmen son mahkeme kararı yatırımcıların yükselişe olan inancını yeniden canlandırmaya başlamıştı. Peki kripto para piyasalarında son durum ne? 1 Eylül yatırımcılar için neden önemli?

Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Gün boyu borsalara gönderilen Bitcoin’ler kısa vadeli kar satışlarının tetikleneceği beklentisini oluşturmuştu. Yarının gündemi de yoğun olduğu için yatırımcılar panik satışıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle altcoinlerde %5’i aşan düşüşler dikkat çekiyor. Peki yarın kripto para yatırımcıları için neden riskli ve önemli?

SEC’in 7 farklı spot Bitcoin ETF başvurusu için ilk kararının açıklaması bekleniyor. Bu kadar yüksek ihtimalle erteleme yönünde olacak.

başvurusu için ilk kararının açıklaması bekleniyor. Bu kadar yüksek ihtimalle erteleme yönünde olacak. Haftanın son günü SEC’in Grayscale mahkeme kararına itiraz için harekete geçme potansiyeli bulunuyor. Önümüzdeki 43 gün boyunca bu risk devam edecek.

mahkeme kararına itiraz için harekete geçme potansiyeli bulunuyor. Önümüzdeki 43 gün boyunca bu risk devam edecek. Makro cephede kripto paraların da geleceğini etkileyecek önemli verilerin açıklandığını göreceğiz.

Peki bu veriler hangileri?

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,4%)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 170K Önceki: 187K)

İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,5 Önceki: %3,5)

Ortalama saatlik kazançlar enflasyondaki artışın devam edip etmeyeceği konusunda kritik bir veridir. Ücret artışları devam ederse yatırımcılar kripto para piyasalarında daha fazla düşüş görebilir. Tarım Dışı İstihdam verisinin beklenti dahilinde geldiğini görebiliriz ADP bunun öncü sinyaliydi. İstihdam cephesinde JOLTS ve birçok veri Fed’in istediği gevşemenin başladığını gösteriyor. İşsizlik verisinin artık %4,3 seviyesine kadar yükseldiğini görmemiz gerekir. Eğer %3,5 ile 3,7 arasında bir veri açıklanırsa nötr ancak %3,7 üzerinde bir veri gelirse kripto pozitif etkilenir. Tersi senaryoda işsizlik düştüğü için satışlar ivme kazanabilir.

Kripto paraların düşüşü yarınki verilerin getirdiği endişe ve ETF başvurularının ertelenmesi beklentisinden tetiklenmiş olabilir.

Bitcoin (BTC) Güncel Yorum

Fiyat eğer 200-300 dolar daha düşerse Grayscale kararından önceki seviyesinin altına inmiş olacak. Bu düşüşün sebebini yukarı detaylı biçimde açıkladık. Peki bu aşamadan sonra ne olacak? Yatırımcılar için kritik seviye 25.500 ve 24.800 dolardır. Bu bölgelerin altındaki kapanışlar 22.000 dolara kadar yaşanabilecek satışların önünü açabilir. Diğer taraftan 26.700 doların geri kazanılması ve üzerinde kapanışlar daha büyük bir ralliye kapı aralayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.