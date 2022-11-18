Yapılan bir araştırma başta FTX Token (FTT) olmak üzere Bitcoin (BTC) ve bu altcoin'lerin mevcut piyasa çöküşünün ortasında yatırımcısını aşırı strese soktuğunu ortaya koyuyor.

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Yapılan araştırmaya göre başta FTX Token (FTT) olmak üzere, Bitcoin’inde (BTC) dahil olduğu 10 kripto paranın mevcut piyasa krizinin ortasında yatırımcısını zorladıkları, aşırı stresli hale getirdikleri tespit edildi.

Bitcoin ve Bu 10 Altcoin’e Dikkat

Kripto para birimleri uzun zamandır yüksek volatilite ile ilişkilendiriliyor ve bu da farklı kripto paralardan kâr etmeye çalışan yatırımcılar için stresli bir durumun oluşmasına neden oluyor. Bununla birlikte, yatırımcılar arasındaki stres seviyesinin söz konusu kripto paraya ve türüne bağlı olarak değiştiği görülüyor.

Kripto eğitim merkezli platform Coin Kickoff’un yaptığı ve sonuçlarını 17 Kasım’da paylaştığı bir araştırmaya göre, başta FTX Token olmak üzere, sırasıyla Tether (USDT), Bitcoin, Cardano (ADA), XRP (XRP), Ethereum (ETH), UNUS SED LEO (LEO), VeChain (VET), Cronos (CRO), Algorand (ALGO) ve Terra Classic (LUNC) yatırımcıları devam eden piyasa çöküşünün ortasında en çok stresli olanlar olarak sıralandı.

Öte yandan Theta Network (THETA), yüzde 13,69’luk stresli tweet puanıyla en stresli 33 kripto para arasında son sırada yer alıyor. Bu da onun yatırımcılarının diğerlerine göre en az stresli kripto para olduğunu gösteriyor. Araştırma, ünlü milyarder Elon Musk’ın desteklediği kripto para olan Dogecoin’in (DOGE) yatırımcılarının da devam eden piyasa çöküşünün ortasında en az stresli olanlar arasında yer aldığını ortaya koyuyor. DOGE yatırımcıları, yüzde 19,83’lük stresli tweet puanıyla en stresli 33 kripto para arasında 28’nci sırada yer alıyor.

FTT Yatırımcıları Aşırı Stresli

Kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından, ticaret platformunun ekosistem token’ı FTT‘nin sahipleri yüzde 37,99 ile en stresli grup oldu. Özellikle, token’ın bir noktada yüzde 80’in üzerinde düştüğü görülürken, değerinin Terra ekosisteminin çöküşünde görüldüğü gibi sıfıra kadar gitmesi beklentisi yatırımcıları korkutuyor.

Bu noktada, araştırmanın önde gelen varlıkların önemli seviyelerde değer kaybettiği uzun bir piyasa düşüşü dönemini takip ettiğini belirtmek gerekiyor. Çoğu kripto para kırmızı bölgede işlem görüyor olsa da, değişen stres seviyeleri kısmen belirli kripto paraların temellerine dayanıyor.