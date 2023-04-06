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Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün Saat 15.30’a Dikkat! Piyasaların Gözü Kulağı Orada Olacak!

Küresel piyasalarla birlikte Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler bugün açıklanacak olan ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini bekliyor. İşte verinin önemi ve piyasa uzmanlarının beklentileri.
09:02
6 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel piyasalarla birlikte Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler de bugün açıklanacak olan ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini bekliyor. İşte verinin önemi ve piyasa uzmanlarının beklentileri.

Piyasaların Gözü İsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları Verilerisinde

Küresel piyasalarla birlikte Bitcoin ve altcoinler de bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini bekliyor. Beklentiler verinin 200 bin olarak gelmesi yönünde (önceki 198 bin).

İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi, son geçen hafta içerisinde işsizlik sigortası için kayda geçmiş olan bireylerin sayısını göstermektedir. Haftalık bazda çok güncel veri sunan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, yatırımcılar tarafından genel olarak ekonominin gelecek performansının küçük bir işaretini veren işsizliğin bir gösterge olarak görülür.

Verideki aşağı yöndeki eğilim çalışan insanların daha fazla para harcama eğiminde olduğu ve tüketimin gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) büyük bir kısmını oluşturması gibi ülke para birimi ABD doları (DXY) üzerinde pozitif bir etkisi vardır. Yani beklentilerin altında kalacak bir veri ABD doları için pozitif, BTC ve altcoin’ler için ise negatiftir. Beklentilere paralel ya da beklentilerin üstünde gelecek bir veri ise ABD doları için negatif, Bitcoin ve altcoin’ler için ise pozitiftir.

Fed ve İş Gücü Piyasası

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz artırımları konusunda iş gücü piyasasını yakından takip ediyor. Uzun zamandır ABD’de iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam etmesi Fed’in elini güçlendirerek faiz artırımlarına ara vermeksizin devam etmesini sağladı. Bu bakımdan bugün açıklanacak veri Fed’in elinin güçlü kalması ya da zayıflaması noktasında öncü bir gösterge olacak.

Öte yandan ABD’de iş gücü piyasası için asıl veriler 7 Nisan’da açıklanacak. O gün Mart ayı Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı açıklanacak.

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