Sert ayı piyasasının neden olduğu zorluklarla mücadele etmeye çalışan kripto para şirketleri 2023'ün ilk ayında da işten çıkarmalara devam ettiği ve ay boyunca 14 kripto para şirketinin yüzlerce çalışanını işten çıkardığı tahmin ediliyor.

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Sert ayı piyasasının neden olduğu zorluklarla mücadele etmeye çalışan kripto para şirketleri 2023’ün ilk ayında da işten çıkarmalara devam etti. Ay boyunca 14 kripto para şirketinin yüzlerce çalışanını işten çıkardığı tahmin ediliyor.

Yüzlerce Kişi İşsiz Kaldı

Raporlara göre işten çıkarmaya giden son kripto para şirketi çalışan sayısını üçte bir oranında azaltan kripto para altyapı sağlayıcısı Prime Trust oldu. Prime Trust’ın bu yazının hazırlandığı sırada LinkedIn’de 312 çalışanı olduğu baz alındığında tahmini 100 çalışanın görevine son verildiği düşünülebilir.

Bloomberg’in 27 Ocak tarihli haberine göre kripto para platformu Matrixport 30 çalışanını işten çıkarırken, The Information’ın 23 Ocak tarihli haberine göre kripto para borsası Gemini yaklaşık 100 çalışanını işten çıkardı. Ocak ayındaki en büyük işten çıkarmayı ise 10 Ocak’ta 950 çalışanının görevine son veren kripto para borsası Coinbase oldu. Diğer kripto para borsalarından Crypto.com, Luno ve Huobi sırasıyla yaklaşık 500, 330 ve 320 çalışanını işten çıkardı.

Kripto para alanında birçok alt şirketi bulunan Digital Currency Group (DCG) ve iştirakleri de benzer şekilde işten çıkarmalara gitti. Mali krize giren şirketin yalnızca Ocak ayında 485 çalışanını işten çıkardığı tahmin ediliyor. DCG iştiraki Luno en çok işten çıkarmaya yapan şirket olurken, DCG’nin 66 çalışanını, yan kuruluş kripto para kredi şirketi Genesis 63 çalışanını işten çıkarırken, varlık yönetim şirketi HQ Digital 26 çalışanı işten çıkararak kepenk indirdi.

Kripto para bankası Silvergate‘in 200 çalışanını, kripto para borsası Blockchain.com‘un 110 çalışanını, MetaMask’ın ana şirketi ConsenSys‘un 96 çalışanını ve NFT pazar yeri SuperRare‘in 20 çalışanını işten çıkarması ile liste tamamlanıyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Toparlanma Çare Olmadı

Kripto para şirketlerinin ay içindeki işten çıkarmaları Bitcoin (BTC) ve altcoin‘lerin ay içinde güçlü bir performans göstermesine, özellikle BTC’ye olan kurumsal talebin artmaya devam etmesiyle yaklaşık 25 bin doları hedeflemesine rağmen gerçekleşti. Bununla birlikte işten çıkarma konusu yalnızca kripto para endüstrisine has değil. Ocak ayında sadece dört dev şirketin yaklaşık 48 bin çalışanını işten çıkardığına tanık olundu: Google, Amazon, Microsoft ve Salesforce.

Bazıları çok daha kötüsünün geleceğine inanıyor olsa da kripto para hedge fonu Pantera Capital, ayı piyasalarının daha az gürültüye neden olduğu ve insanları inşa etmeye ittiğini iddia ederek bu dönemlerin bir Blockchain şirketi kurmak için en iyi dönem olduğunu savunuyor.