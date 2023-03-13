Wall Street ve iki kripto dostu bankanın (Silvergate Bank ve Signature Bank) faaliyetlerinin durdurulduğunun açıklamasıyla zor günler geçiren Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler yeni haftaya yükselişle başladı.

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Kripto para piyasası geçtiğimiz hafta Wall Street ve iki kripto dostu bankanın (Silvergate Bank ve Signature Bank) faaliyetlerini durdurduğunu açıklamalarının ardından zor geçti. Bununla birlikte, kripto para piyasasının genelinin yaşananları geride bırakmaya karar verdiği ve güçlü bir geri dönüş yaptığı görülüyor. Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde neler oluyor, gelin daha yakından bakalım.

Kripto Para Piyasasına Fed Dopingi

Bitcoin, Ethereum (ETH) ve kripto para piyasasının geri kalanı gün içinde yüzde 8’i aşan oranlarda yükseldiler. Bitcoin, yazım sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 8,84 yükselişle 22 bin 472 dolardan ve 434 milyar dolar piyasa değerinden işlem görüyor. Böylece, Bitcoin tek başına son 24 saat içinde yatırımcıların servetine 40 milyar dolar ekledi.

Kripto para piyasası bir bütün olarak ise değerine 70 milyar dolar ekleyerek ve 1 trilyon dolarlık piyasa değerini geçerek sağlıklı bir sıçrama gösteriyor. 12 Mart 2023 tarihinde New York eyaletindeki düzenleyiciler, bir diğer kripto dostu banka olan Signature Bank’ın kapatıldığını duyurmak için devreye girdi. Ayrıca düzenleyici, mevduat sahiplerinin bugün mevduatlarına erişebileceklerini söyledi. New York Valisi Kathy Hochul, bu eylemlerin “bankacılık sistemimizin istikrarına olan güvenin artmasını” sağlayacağını söyledi.

Diğer bazı piyasa analistleri de bu düzenleyici eylemin aslında kripto para piyasasının bugün geri sıçramasına yardımcı olduğuna inanıyor. Merkeziyetsiz bir türev ticaret platformu olan SynFutures’ın kurucu ortağı Rachel Lin yaptığı değerlendirmede söyledi:

Federal Reserv‘in (Fed) kurtarma planı piyasa güvenini pekiştirdi ve özellikle Signature Bank’ın kripto para piyasası için büyük bir banka olduğu göz önüne alındığında, ek oyuncuların potansiyel çöküşüne ilişkin endişeleri yatıştırdı.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin, hisse senedi piyasası ABD’li düzenleyicilerin artan baskısı ve bankacılık sektöründe görünen bazı çatlaklar gibi faktörlerin etkisiyle Kasım 2022’den bu yana en kötü satış bakısıyla karşı karşıya kalmıştı.

Altcoinler Ralli Yaptı

Bitcoin ile birlikte altcoin’lerde de büyük bir yükseliş söz konusu. Bitcoin rakibi Ethereum yüzde 9 yükselişle bin 600 dolar seviyesini geçti. Benzer şekilde, BNB (BNB), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) ve Dogecoin (DOGE) gibi diğer en büyük 10 altcoin arasında yer alan altcoin’ler de yüzde 7-10 arasında değer kazandı.

Bununla birlikte, Silicon Valley Bank’ın batması, USD Coin‘in (USDC) ihraççısı Circle‘ın bu batıştan büyük bir darbe olması stablecoin piyasasını büyük ölçüde etkiledi. Hafta sonu boyunca USDC’nin ABD dolarına olan bağının zayıfladığı görüldü, ancak Circle bunu düzeltmek için birkaç önemli önlem alıyor.