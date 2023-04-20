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Bitcoin ve Altcoin’lerde Satış Baskısı Yoğunlaştı! Kripto Para Yatırımcısı Korkmalı mı?

Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerde satış baskısının yoğunlaşmaya başladı. Sırada ne var, kripto para yatırımcısı korkmalı mı? İşte detaylar.
08:12
20 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin‘in (BTC) yüzde 5’i bulan oranda değer kaybederek 29 bin doların altına düşmesiyle birlikte kripto para piyasasındaki satış baskısının yoğunlaştığı görüldü. Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 559.22 milyar dolar piyasa değeri ile yüzde 4,32 düşüşle 28 bin 913 dolardan el değiştiriyor. Bitcoin ile birlikte altcoin‘lerde de ayıların üstünlük kurmaya başladıkları ve yüzde 5 ila yüzde 10 aralığında düşüşlerin söz konusu olduğu görülüyor. Teknik, Bitcoin için 28 bin 450 doların en önemli destek bölgesi olduğunu ve bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde fiyatın 25 bin dolara kadar düşebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Yeniden 30 Bin Doları Geçebilir mi?

Bitcoin, mevcut fiyatlarla bile yılın ilk gününden bu yana değerini yüzde 75 gibi şaşırtıcı bir oranda arttırmış durumda. Ayrıca Fed’in ileride para politikasını gevşetebileceği umuduyla Bitcoin’İ çevreleyen yatırımcı duyarlılığının son günlerde olumluya döndüğü görüldü. Bununla birlikte, enflasyon, şu ana kadar yapışkan olan ve çok az soğuma belirtisi gösteren ileriye dönük olarak izlenmesi gereken önemli bir ölçüt olarak kalmaya devam ediyor.

Kripto para ayıları şu anda piyasada baskın bir pozisyon almaya başlarken, Bitcoin fiyatının bir kez daha 30 bin dolar ve üzerine çıkabileceğine dair iyimserliği canlı tutan birkaç pozitif sinyal bulunuyor. Bu sinyallerden ilki Bitcoin balinalarının uzun bir satış döneminin ardından bir kez daha BTC biriktirmeye başlamış olmaları. Bloomberg, yaptığı bir analizde şunları belirtti:

Bitcoin, son beş yılda bu tür 17 sinyalden sonra üç, beş ve 10 gün içinde ortalama yüzde 7 yükseldi. Çalışmada 50’nin üzerinde olması gereken bir momentum göstergesi olan kripto paranın Göreceli Güç Endeksi‘ni (RSI) kullanarak yükseliş dönemleri belirlendi.

Noelle Acheson: Uzun Süreli Bir Düşüş Beklemiyorum

“Crypto Is Macro Now” haber bülteninin yazarı Noelle Acheson, yaşanan son düşüşün bir likidasyon dalgasını tetikleyebilecek kaldıraç birikiminden kaynaklanabileceğini yazarak şunları ekledi:

Bu, düşüşün uzun süreli olmasının muhtemel olmadığını gösteriyor, çünkü son destek ve türevlerin konumlandırılması biriktirme eğilimine işaret ediyor.

Bbazı piyasa uzmanları ABD’nin kripto para piyasasındaki üzerindeki düzenleyici baskısını referans alarak dikkatle hareket edilmesini söylemeye devam ediyor.

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