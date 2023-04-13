Piyasalar için ayı piyasası riski tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Özellikle riskli varlıklar için tehlike sinyali veren ayı piyasası olasılığının tarihin en yüksek seviyesine çıkmış olması Bitcoin (BTC) ve onunla birlikte altcoin'ler için de olumsuz olarak kabul ediliyor.

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En çok satan kişisel finans kitabı ‘Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki gibi deneyimli ekonomist ve yatırımcılar, ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir ekonomik krize ilişkin uyarılarda bulunmaya devam ederken, piyasalar için ayı piyasası riski tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Özellikle hisse senetleri, emtialar, yüksek getirili tahviller gibi riskli varlıklar için tehlike sinyali veren ayı piyasası olasılığının tarihin en yüksek seviyesine çıkmış olması Bitcoin (BTC) ve onunla birlikte altcoin’ler için de olumsuz olarak kabul ediliyor.

Ayı Piyasası Riski Tarihin En Yüksek Seviyesinde

Game of Trades adlı anonim piyasa uzmanı, 11 Nisan’da paylaştığı veri ve grafik ile 20 dönemlik hareketli ortalamaya (MA) dayalı ayı piyasası olasılığı modelinin son dönemde 0,8 puana artarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı konusunda uyarıda bulundu.

Piyasa uzmanı, söz konusu grafiğin işsizlik oranı, Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, getiri eğrisi, enflasyon ve fiyat-kazanç (PE) oranı dahil olmak üzere beş farklı makroekonomik girdiyi dikkate alıyor olmasıyla oldukça önemli bir çıktı sağladığının altını çizdi.

Ayı Piyasası Olasılığını Etkileyen Faktörlerde Son Durum

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun 7 Nisan tarihli raporuna göre, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Mart ayında yüzde 3,5 gibi nispeten düşük bir seviyede gerçekleşti. Aynı tarihte ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verisi açıklandı ve veri Mart ayında yüzde 55,4’lük bir değer kaybı ile iş aktivitesinde büyümeye işaret etti. ABD Hazinesi getiri eğrisine bakıldığında ise 31 Mart itibariyle on yıllık ABD devlet tahvilinin getirisinin yüzde 3,48, iki yıllık tahvilin getirisinin ise yüzde 4,06 olduğu görülüyor.

Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı’nca 12 Nisan’da açıklanan ABD enflasyon verileri de Fed‘in enflasyonu baskı altına aldığının sinyallerini veriyor. Yıllık çekirdek enflasyon beklentilere paralel bir şekilde yüzde 5,6 gelirken, yıllık enflasyon yüzde 5 ile beklentilerin altında kaldı. Son olarak 6 Nisan tarihli Nadaq verilerine göre, hisse senetleri ile doğrudan ilişkili olan S&P 500‘ün PE oranı 2023’ün ilk çeyreği için 21,60 ile gelerek geçen yılın aynı döneminde ölçülen 22,52’nin biraz altında kaldı.