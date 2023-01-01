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  •   Bitcoin ve Altcoin’lerle Birlikte O da Çöktü! Son 2 Yılın En Düşük Seviyesi!

Bitcoin ve Altcoin’lerle Birlikte O da Çöktü! Son 2 Yılın En Düşük Seviyesi!

2022 yaşanan hack saldırıları, ekosistem çöküşleri ve iflaslarla zor bir yıl olarak tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. Bitcoin ve altcoin'lerdeki fiyat çöküşleri yatırımcılar kadar kripto para borsalarını da vurdu.
17:30
1 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası toparlanmak için bir çıkış yolu aramaya devam ediyor. 2023’ün Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için farklı bir yıl olması beklenirken, geride bırakılan 2022 yaşanan hack saldırıları, ekosistem çöküşleri ve iflaslarla zor bir yıl olarak tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. Bitcoin ve altcoin’lerdeki fiyat çöküşleri yatırımcılar kadar kripto para borsalarını da vurdu. Veriler, kripto para borsalarının işlem hacminin 2022’yi son iki yılın en düşük seviyesinde kapattığını gösteriyor.

2022 Boyunca Kripto Para Borsalarının İşlem Hacmi

The Block’un sağladığı verilere göre kripto para borsalarının işlem hacmi 2022 yılını son iki yılın en düşük seviyesinde kapattı. Kripto para borsalarının işlem hacminin yedi günlük hareketli ortalaması 352.6 milyon dolara kadar gerilerken, 2022 Aralık ayında Kasım ayına kıyasla yüzde 47,6’lık bir düşüş olduğu görülüyor.

Kripto para borsalarının işlem hacmi, Bitcoin‘in 20 bin dolar civarında işlem gördüğü 2020’nin Aralık ayından beri hiç bu kadar düşük olmamıştı. Bu düşüşün ana nedeni ise Bitcoin ve altcoin’lerin fiyatlarındaki sert düşüş. Kripto para yatırımcılarının ve takipçilerinin bildiği gibi 2022’de kripto para fiyatları önemli ölçüde düştü. Karşılaştırma yapmak için Bitcoin, 2022’nin Ocak ayında 47 bin dolar seviyesinde bulunurken yılın son ayını 16 bin dolar civarında işlem görerek kapattı.

FTX’in İflas Başvurusu Hacimdeki Düşüşü Derinleştirdi

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘ın hemen ardından ikinci sırada yer alan FTX’in 11 Kasım 2022 tarihinde Bölüm 11 iflas koruma başvurusunda bulunması kripto para borsalarının hacmindeki yaklaşık yüzde 50’lik düşüşü tetikledi. Benzer şekilde, kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre FTX’in token’ı FTT de iflas başvurusunun ardından yüzde 96 düştü ve bu yazının hazırlandığı sırada 0,84 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan veriler, kripto para borsalarının işlem hacminin Noel, yeni yıl gibi tatil dönemlerinde düştüğünü ortaya koyuyor.

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