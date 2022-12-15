Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin Tarihine Geçse de İşler Şimdi Değişiyor! Analist “Bitti” Dedi ve Tarih Verdi!

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader'ı Benjamin Cowen, önümüzdeki aylarda Bitcoin'e (BTC) dönük beklentisini paylaştı. Analiste göre en büyük kripto parada işler 2023'de değişecek.
15:30
15 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, önümüzdeki aylarda Bitcoin‘e (BTC) dönük beklentisini paylaştı. Analiste göre en büyük kripto parada işler 2023’de değişecek.

2023’ün Sonunu İşaret Etti

Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, yeni bir değerlendirmede videosunda 775 binden fazla YouTube abonesine, Bitcoin’in önümüzdeki yılın sonunda, en büyük kripto paranın 2024’te planlanan blok ödülü yarılanması (halving) ve Federal Reserv (Fed) tarafından para politikalarının olası gevşetilmesi öncesinde yükselişe geçebileceğini söyledi.

Cowen, değerlendirmesi sırasında “Benim tahminim yine işlerin yavaş yavaş tersine dönmeye başlayacağı ve 2023’te bir ara nötr hale geleceği yönünde. Ve ardından 2023’e doğru ilerledikçe, yarılanma heyecanı içinde olunacağı ve muhtemelen daha güvercin bir Fed’e geri dönüleceği için bazı yükseliş işaretleri görmeye başlayacağımızı hayal ediyorum.” ifadelerini kullandı.

En Uzun İkinci Ayı Piyasası

Kripto para analistine göre, BTC için mevcut durum tarihteki en uzun ikinci ayı piyasasına karşılık geliyor. Ancak Cowen, en büyük kripto paranın iki yılın en düşük seviyesi olan yaklaşık 15 bin 476 doların altına düşmesi halinde durumun birkaç gün içinde değişeceği ve çok daha kötü hale geleceğine dikkat çekti. Ona göre böyle bir tabloda Bitcoin için en uzun ayı piyasasını yaşanabilir:

Şimdiye kadarki en uzun ikinci ayı piyasası olmaya devam ediyor çünkü 2013’in Kasım ayından 2015’in Ocak ayına kadar 406 gün süren bir ayı piyasası oldu. Yani beş gün sonra bu ayı piyasası bitmiş olacaktı. Eğer Bitcoin bundan beş gün sonra yeni bir dip yapacak olursa, bu aslında Bitcoin tarihinde yaşadığımız en uzun ayı piyasası olarak tarihe geçecek. Ancak şu anda en dip seviye yaklaşık 15 bin 500 dolar ise bu en uzun ikinci ayı piyasasında olduğumuz anlamına geliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Analistlerin Kripto Paralarda İşaret Ettiği Metrikte Kırmızı Alarm!
Analistlerin Kripto Paralarda İşaret Ettiği Metrikte Kırmızı Alarm!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
Dünyaca Ünlü Matematikçiden Bitcoin ve Kripto Yorumu!
Dünyaca Ünlü Matematikçiden Bitcoin ve Kripto Yorumu!
Bitcoin Üç Kör Fare Formasyonu! Brandt Paylaştı, Ne Anlama Geliyor?
Bitcoin Üç Kör Fare Formasyonu! Brandt Paylaştı, Ne Anlama Geliyor?
Bitcoin Tehlikeli Sularda: Uzmanlar Son Noktayı Koydu: Geliyor!
Bitcoin Tehlikeli Sularda: Uzmanlar Son Noktayı Koydu: Geliyor!
Sıcak Gelişme! Fed 2023 Açıklamaları! Kripto Dibe Yalnız Gitmiyor!
Sıcak Gelişme! Fed 2023 Açıklamaları! Kripto Dibe Yalnız Gitmiyor!
Binance Kâbusu Büyüyor! 4 Analist Konuştu: Bitcoin’de Felaket Senaryosu Geliyor!
Binance Kâbusu Büyüyor! 4 Analist Konuştu: Bitcoin’de Felaket Senaryosu Geliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022