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Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, önümüzdeki aylarda Bitcoin‘e (BTC) dönük beklentisini paylaştı. Analiste göre en büyük kripto parada işler 2023’de değişecek.

2023’ün Sonunu İşaret Etti

Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, yeni bir değerlendirmede videosunda 775 binden fazla YouTube abonesine, Bitcoin’in önümüzdeki yılın sonunda, en büyük kripto paranın 2024’te planlanan blok ödülü yarılanması (halving) ve Federal Reserv (Fed) tarafından para politikalarının olası gevşetilmesi öncesinde yükselişe geçebileceğini söyledi.

Cowen, değerlendirmesi sırasında “Benim tahminim yine işlerin yavaş yavaş tersine dönmeye başlayacağı ve 2023’te bir ara nötr hale geleceği yönünde. Ve ardından 2023’e doğru ilerledikçe, yarılanma heyecanı içinde olunacağı ve muhtemelen daha güvercin bir Fed’e geri dönüleceği için bazı yükseliş işaretleri görmeye başlayacağımızı hayal ediyorum.” ifadelerini kullandı.

En Uzun İkinci Ayı Piyasası

Kripto para analistine göre, BTC için mevcut durum tarihteki en uzun ikinci ayı piyasasına karşılık geliyor. Ancak Cowen, en büyük kripto paranın iki yılın en düşük seviyesi olan yaklaşık 15 bin 476 doların altına düşmesi halinde durumun birkaç gün içinde değişeceği ve çok daha kötü hale geleceğine dikkat çekti. Ona göre böyle bir tabloda Bitcoin için en uzun ayı piyasasını yaşanabilir: