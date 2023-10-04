  Bitcoin Son Düşüşle Destek Seviyesini Kaybetti: BTC Fiyatında Olası Senaryolar Neler?

Ekim ayının gelmesi ile birlikte ciddi bir yükseliş yaşanan kripto para piyasasında kazançlar yavaşla kaybedilmeye başlıyor. Özellikle ABD makroekonomik verilerine ve SEC tarafından gelecek adımlara odaklanan kripto para piyasası özellikle Bitcoin yatırımcılarına korku ve endişe vermeye devam ediyor. Bir kısım analiz rallinin başlayacağını savunurken diğer kesim ciddi bir düşüş yaşanmasını bekliyor.

Bitcoin Günlük Grafik Analizi

Bitcoin günlük grafikte dikkat çeken herhangi bir formasyon oluşumu gözükmüyor. Ancak fiyat hareketlerinin neredeyse altı aydır aynı bölgede devam etmesi bir yandan Bitcoin fiyatının güçlenmesine işaret ederken diğer yandan yatırımcıları korkutuyor. Son iki yükselişte EMA 200 ortalamasından red yiyen Bitcoin için bu ortalamanın direnç görevi görmesi olumsuz bir senaryoya işaret ediyor.

Bitcoin grafiğinde dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 27.124 / 26.024 ve 24.907 dolar seviyesi. 24.907 seviyesinin iki kritik dönemde çalışması bu alanın önemini vurguluyor. Bu seviyenin altında bir günlük bar kapanışının gerçekleşmesi son zamanların en düşük Bitcoin seviyesini görmemize ve düşüşün derinleşmesine neden olabilir.

Grafikte takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 28.169 / 28.864 ve 29.756 dolar seviyeleri. Son dönem baz alınarak Bitcoin fiyatının sadece 28.169 dolar seviyesinde bir günlük bar kapanışı gerçekleştirmesi hem EMA 200 ortalamasının aşılmasını hem ciddi bir direncin kırılmasını sağlar.

Bitcoin İki Saatlik Grafik Analizi

Özellikle vadeli işlem yatırımcılarının takip etmesi gereken iki saatlik grafikte son yükseliş yükselen kanal formasyonunda gerçekleşmiş. Ancak yaşanan son fiyat düşüşleri ile formasyon desteği kırılmış ve bir denemeye rağmen kanal içine girilememiş. Buradan fiyatın ciddi bir düşüş yaşaması kimseyi şaşırtmayacaktır ancak tek bir olumlu haber ile Bitcoin tekrar güç kazanabilir.

İki saatlik grafikte takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleri sırasıyla; 27.387 / 27.237 ve 27.049 dolar seviyeleri. Destek kırılımının ardından özellikle 27.237 dolar desteği çalışmış ve bu seviyenin altında iki saatlik bir bar kapanışının gerçekleşmesi düşüşü hızlandırabilir.

Grafikte takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 27.636 / 27.847 ve 28.074 dolar seviyeleri. Özellikle 27.636 dolar seviyesinin üstünde iki saatlik bar kapanışı Bitcoin’in hem kanal içine tekrar girmesine hem de direnç seviyesinin kırılmasını sağlayacaktır.