Kral kripto para birimi düşerken veya yükselirken yatırımcılar aynı şeyi sonsuza kadar yapacağına inanıyor. Örneğin Kasım ayındaki dip döneminde birçok yatırımcı ucuzluğu dört haneye düşmesini bekledikleri BTC fiyatı nedeniyle değerlendiremedi. Bitcoin fiyatı dört haneye düşmedi ve yeniden 20.000 dolarlık kritik eşiği aştı. Şimdiyse yeniden 20.000 dolara düşeceği endişesiyle yatırımcılar alım yapamıyor. Tıpkı fiyat 69.000 dolara ulaştığında 100.000 doları beklerken satış yapamadıkları gibi.

Bitcoin 100 Bin Dolar Olur Mu?

Kripto para piyasası pek çok iniş ve çıkış yaşadı, ancak hiçbir şey Bitcoin‘in halving’i kadar merakla beklenmedi. Bu, tarihsel olarak BTC’nin fiyatını etkileyen bir olaydır. 2024’teki bir sonraki Bitcoin halvingi yaklaştıkça, çeşitli endüstri uzmanlarının tahminlerini paylaşmasıyla spekülasyonlar artıyor. Yaygın bir düşünce, Bitcoin’in bu dönüm noktası olayından önce 100.000 dolar seviyesini aşacağını söylüyor.

Hatırlarsanız geçenlerde PlanB’nin de BTC fiyatının halving olurken 50.000 dolar civarında olacağını yönündeki tahminini paylaşmıştık.

Halving ve Bitcoin Fiyatı

Seeking Alpha tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, 2024 Bitcoin blok ödül yarılanmasının madencilik maliyetini önemli ölçüde artıracağını söylüyor. Son rapor maliyet için 30.000 ile 60.000 dolara arasında bir hedef belirledi. ATH fiyatının 69.000 dolar olduğunu düşünürsek fiyatın bugün olduğu seviyelerde kalması madencilerin canına okuyabilir.

Raporda şunlar yazıyor;

“Bitcoin madencilik sektörünün zarar görmeden çıkabileceği bir yol göremiyoruz. RIOT’un iddialı 35 EH/s’si ile bile modelimiz, RIOT’un mevcut değerlemesini (halving sonrası) haklı çıkarmak için Bitcoin’in 98.000 doların üzerinde işlem yapması gerektiğini öne sürüyor.”

Kuzey Amerika’nın en büyük Bitcoin madencilik ve barındırma tesisine sahip olan firma, madencilik kapasitesini 2024 ortasına kadar 20,1 EH/s’ye yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca aynı yılın sonuna kadar 35,4 EH/s’ye daha fazla genişleme öngörüyor.

Birçok sektör uzmanı fiyatın 100 bin dolara ulaşacağı yönündeki tahminlerini kolayca açıklıyor. Örneğin, Blockstream CEO’su Adam Back Bitcoin’in önceki rekorlarını paramparça edeceği inancını paylaşıyor. Jan3 CEO’su Samson Mow yine benzer bir tahminde bulunuyor. Standard Chartered da önümüzdeki yıl sonuna kadar fiyatın 120 bin dolara ulaşacağını tahmin etmişti.

Aynı şekilde Matrixport, Bitcoin’in 22 Haziran 2023’te bir yılın en yüksek seviyesine çıkmasının, ayı piyasasının sona erdiğine ve önceki döngülerde olduğu gibi yeni bir boğa koşusunun başladığına işaret edebileceğini savunuyor. Bu gösterge dört kez tetiklendi ve her örnekte 12 ila 18 aylık bir süre zarfında bir boğa piyasası gelişti. Onlara göre 2024 sonuna kadar Bitcoin fiyatı 125 bin dolar olacak.