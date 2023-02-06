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Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Kevin Svenson, Bitcoin‘de (BTC) yükseliş beklediğini belirterek en büyük kripto paranın düşünülemez olanı yapmaya hazırlanıyor olabileceğini söyledi.

Analist Göreceli Güç Endeksi’ni Dikkatle Takip Ediyor

Kripto para analisti Kevin Svenson, yeni bir strateji videosunda 120 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in insanların beklediğinden çok daha kısa bir süre içinde 30 bin dolara ulaşabileceğini belirtti. Kripto para analistine göre momentum, trendde büyük bir değişim olduğunu gösteren büyük bir düşen kama formasyonundan kırılımının ardından BTC boğalarının lehine:

Şu anda yükseliş trendindeyiz… Ancak benim için ilginç olan günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI). Günlük RSI’da 70 seviyesinden sıçrıyoruz. Aşırı alım bölgesinden sıçrıyoruz, bu düşünülemez bir şey. Ayılar bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmemişti. Ama bu geçmişte de oldu.

Yatırımcılar RSI’ı bir varlığın momentumunun gücünü ölçmek için kullanır. Geleneksel olarak RSI’sı 70 seviyesinin üzerinde olan bir varlık aşırı değerli olarak kabul edilir ve RSI‘sının soğuması yani fiyatın düşmesi bekleniyor. Ancak, yoğun alımlar nedeniyle bir varlığın RSI’sının 70 seviyesinin altına inmeyi reddettiği durumlar da vardır.

Svenson, Bitcoin’in de 2020’nin sonlarında günlük grafikte aşırı alım bölgesinde gezindiğini ve sonunda fiyatı 60 bin doların üzerine taşıyan bir ralliye yol açan bir kırılımla 20 bin dolardaki direncini aştığını ekledi:

Bitcoin 20 bin doları ilk kez kırdığında uzunca bir süre aşırı alım bölgesinde kaldık ve Bitcoin yüzde 60 yükseldi. Aşırı alım bölgesine girdi ve yüzde 60’lık bir yükseliş için orada kaldı. Böyle şeyler mümkün.

30 Bin, 20 Bin ve 50 Bin Dolar

Analist, Bitcoin’in şu anda düşen kama formasyonunun diyagonal direncinin üzerinde işlem görmesiyle birlikte en büyük kripto paranın önemli bir düzeltme yaşamadan önce BTC’nin muhtemelen 30 bin dolara doğru hareket etme yolu aradığına inanıyor.

Svenson’un paylaştığı BTC fiyat grafiğine bakıldığında, 20 bin doların altındaki düzeltme hareketinin ardından 50 bin dolar civarında büyük bir Bitcoin rallisi öngördüğü görülüyor.