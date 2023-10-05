  Bitcoin Neden 28.000 Doları Geçemedi? Ünlü Analistlerden Dikkat Çeken Tavsiyeler

Bitcoin, bu hafta bir kere daha denediği 28.000 dolar seviyesinde yine tutunamadı. Wall Street açılışının ardından yükselişe geçen Bitcoin, altı haftanın en yüksek seviyesine doğru ilerlerken bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ünlü analist Michael van de Poppe, Bitcoin’in 30.000 dolar direncini aşabileceğini söyledi ancak önce 26.700 ila 26.900 dolar arasında bir yeniden testin olabileceğini vurguladı.

Bitcoin 28.000 Dolar Direncini Aşamadı

TradingView‘den alınan verilere göre yatırımcılar hafta başındaki seviyelere tekrar ulaşmak isterken Bitcoin 28.000 dolar seviyesinin geçtikten kısa bir süre sonra tekrar satış yedi ve saatlik mumda Bitcoin %2,5’lik bir değer kaybı yaşadı. Bu değer kaybı bir saatte Bitcoin’in 700 dolarlık bir değer kaybı yaşamasına neden oldu.

Yaşanan bu düşüş hakkında Material Indicators tarafından ilginç bir yorum geldi. Platform verilerine göre düşüş bekleyen ekip bu konuda daha önce bir uyarıda bulunduğunu dile getirdi ve şu ifadeleri paylaştı:

“Bu reddin geldiğini görmediyseniz, araçlarınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz çünkü hem TA hem de Trend Precognition yüksek bir red olasılığına işaret etti. Bu başka bir girişim görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor çünkü muhtemelen göreceğiz.”

Paylaşımın devamında Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan BTC/USD paritesi için ileriye dönük olası bir işlem aralığına dikkat çekti. Mevcut spot bölgesini önceki boğa piyasaların kilit rol oynadığına dikkat çekti:

“Şimdiye kadar Temel Hareketli Ortalamalar güçlü teknik direnç ya da destek olarak hizmet ediyor. Bu aralığı yukarı yönlü kırmak bu ay için bir olasılık. Eğer bu gerçekleşirse pek çok kişi yol boyunca rekt alacak. 200 Haftalık MA’nın üzerinde bir kapanış yükseliş umudunu körükleyecektir. Ancak 21 Haftalık MA’nın altında bir kapanış BTC’yi 25.000 ila 28.000 dolar arasında tutar.”

Analistler X Üzerinden Düşüncelerini Paylaştı

Ünlü yatırımcı ve analist Michael van de Poppe, Bitcoin’in 30.000 dolar direncini aşmaya hazır olduğunu dile getirdi. 4 Ekim’de paylaştığı X gönderisi ile takipçileriyle düşüncelerini paylaştı:

“27.200 doların üzerinde tutmak yukarı doğru devam etmek için önemli olacaktır ancak tercihen 30.000 dolar yükselmeye devam etmeden önce 26.700 ila 26.900 dolarda bir yeniden test gelebilir.

Bir başka popüler analist ve yatırımcı Ali, X üzerinden takipçileriyle kendi dip ve tepe analizini paylaştı. Bu grafiğe göre dört saatlik zaman dilimlerinde Ağustos sonundan günümüze kadar yaklaşık 30 ila 75 arasında dalgalanan göreceli güç endeksine (RSI) dikkat çekti:

“Şu anda RSI 51 seviyesinde bulunuyor. Sabır çok önemli! Düşüşü satın almak için RSI’ın 30,35’in altına düşmesini beklemek en iyisi olabilir.”

Ali ayrıca Ekim ayının başında gelen klasik bir satış sinyaline dikkat çeken bir grafiği X üzerinden paylaştı ve BTC fiyatının bu zamanlara göre düşük olmasının yanı sıra yeni bir satın alım sinyalinin gelebileceğini ima etti.