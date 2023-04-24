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Bitcoin’de Kritik Veri Açıklandı! Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değil!

En büyük kripto para Bitcoin'de (BTC) kritik veri açıklandı. Veri, Bitcoin'de hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını gösteriyor.
08:17
24 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), 28 bin dolardaki ana destek seviyesini kaybetmesinin ardından görece kötü bir hafta sonu geçirdi. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,30 yükselişle 27 bin 700 dolardan işlem görerek ana destek seviyesinin altındaki hareketlerine devam ediyor. Bitcoin, aşağı yöndeki hareketine devam edecekmiş gibi bir görüntü veriyor olsa da önemli bir ağ metriği, Bitcoin tutan cüzdan adresleri arasında daha fazla esneklik ve uzun süre dayanma gücünü vermesi bakımında doğru teknik desteğe sahip olunduğunu gösteriyor. İşte o metrik.

Bitcoin Cüzdan Adreslerindeki Son Durum

Kripto veri platformu IntoTheBlock’tan alınan veriler, mevcut görünüme rağmen şu anda karda olan Bitcoin cüzdan adresi sayısının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Verilere göre, toplam 30.42 milyon cüzdan adresi karlı bir şekilde BTC tutuyor ve söz konusu cüzdan adresleri ağdaki tüm cüzdan adreslerinin yüzde 67,22’sine karşılık geliyor. Bu oran şu anda zararda olan yüzde 29’luk cüzdan adresi oranını ve ne zararda ne de karda olan yüzde 3,44’lük cüzdan adresi oranını açık ara farkla geride bırakıyor.

Bitcoin’in şu an için büyük ölçüde karlı bir kripto para olması, kurumsal yatırımcıları memnun etmeye devam etmesinin en önemli nedenlerinden biri. Öte yandan Bitcoin ağında Satoshi Nakamoto döneminden kalma cüzdan adreslerinin uyanarak aktif hale gelmesi de dahil olmak üzere, kısa vadede birçok dikkat çekici hareketliliğin yaşanması bekleniyor.

Bitcoin Dibe Vurdu mu?

Bitcoin, Nisan ayının başından beri 31 bin 5 doların üzerine çıkmasını sağlayan yükseliş ivmesiyle hareket etti. Birçok kişi fiyatın yükselmeye devam etmesini ve yeni bir rallinin başlamasını beklerken, devam eden düşüş kripto kışının bitmekten çok uzakta olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu. Mevcut görünüme rağmen, birçok Bitcoin savunucusu en büyük kripto paranın 25 bin dolar seviyesinde çok önemli bir destek oluşturduğuna inanıyor. BTC fiyatının, yatırımcı pozitifliğinin korunuyor olması durumunda yaklaşık 69 bin dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) yeniden test edeceğine dair öngörüler söz konusu.

Özellikle bir yıl içinde Bitcoin’in bir sonraki blok ödülü yarılanmasının (halving) gerçekleşecek olması, birçok yatırımcının varlığın fiyatının kısa vadede yükseleceği beklentisiyle kripto paraya yönlendirmesi bekleniyor.

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