Bitcoin için zamanında yaptığı uyarılarla yakından takip edilen tecrübeli kripto para analisti ve trader'ı Credible'dan yatırımcılara BTC ve ETH için uyarı.

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Lider kripto para Bitcoin için zamanında yaptığı uyarılarla yakından takip edilen tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Credible, yatırımcıların hem BTC’den hem de Ethereum’dan (ETH) gelecek olan düşüşlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Bitcoin Analizi

Anonim kripto para analisti Credible, 338 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin‘in 7 Eylül’de yaklaşık 18 bin 500 dolardan iyi bir sıçrama yapmayı başarmasına rağmen kısa vadeli yükselişinin sınırlı kalacağı ve en büyük kripto paranın aşağı yönde, kısa vadede 20 bin dolara doğru yıpratıcı bir yolculuğa başlayabileceğine inandığını belirterek şunları söyledi:

Sağlam görünüyor. Yarın 20 bin 700 doların üzerinde bir dalganın gelmesi düşüşü doğrulayacak. 20 bin 700 doları daha düşük bir zaman diliminde yeniden test edebilir, ancak yarın sağlam bir mum kapanışı olursa o zaman 23 bin dolara devam etmek için iyi bir görüntü verebilir. Daha sonra, devam etmeden önce bir ret ve daha yüksek bir dip için dip veya dipleri tekrar ziyaret edip yukarı yönelebilir.

Credible’ın paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, BTC için beklenen düzeltme hareketinin 20 bin dolarda son bulacağı ve ardından anında sert bir sıçrama yapacağı yönünde. En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,88 yükselişle 22 bin 388 dolardan işlem görüyor.

Ethereum Analizi

En büyük altcoin Ethereum‘u da analiz eden Credible, ETH’nin de yakın vadede toparlanmasının söz konusu olduğunu söylese de sert bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğu konusunda yatırımcıları uyardı:

ETH, sıçrama bölgesinden yaklaşık yüzde 20 oranında yükseldi ve şimdi neredeyse yukarı yönde işaret ettiğim hedefime ulaşmış durumda. Yine, bin 800 dolar ila bin 900 dolara kadar devam edip oradan ret yedikten sonra muhtemelen yeni yerel dipler oluşturacak. Çoğu bunu duymak istemiyor ama olacak olan bu.

Credible’ın ETH grafiğine bakıldığında, Ethereum’un bin 200 dolar seviyesine doğru düşmesini beklediği görülüyor. Bu da bin 900 dolarlık hedef bölgesine ulaşmasının ardından potada yüzde 36’nın üzerinde bir düşüşün olduğu anlamına geliyor. ETH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,70 düşüşle bin 717 dolardan alınıp satılıyor.