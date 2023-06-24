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  •   Bitcoin’de Görülmeyeni Görmek! Ünlü On-Chain Analisti En Olası Senaryoyu Açıkladı! En Az Yüzde 30!

Bitcoin’de Görülmeyeni Görmek! Ünlü On-Chain Analisti En Olası Senaryoyu Açıkladı! En Az Yüzde 30!

Özet

  • Willy Woo, Bitcoin'in 30 bin dolar seviyesini geçmesiyle yukarı yönde daha fazla potansiyel olduğunu belirtti.
  • Ünlü on-chain analisti, Bitcoin'in temel ve teknik göstergelerine dayanarak 40 bin doları bekliyor.
  • Analiste göre, deneyimli yatırımcılar düşen dolar endeksi ve likidite avantajı nedeniyle Bitcoin'e yöneliyor.
16:40
24 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü on-chain (zincir üzeri) analist Willy Woo, Bitcoin’in (BTC) 30 bin dolar seviyesini geçmesinin ardından yukarı yönde koşacağı çok daha fazla yer olabileceğini belirterek yükseliş beklentisini ortaya koydu.

Woo’nun Temel ve Teknik Verilerle Yaptığı Bitcoin Yorumu

Woo, kişisel Twitter hesabından Bitcoin‘in 17 temel ve teknik göstergeyi takip eden temel güç göstergesini yakından izlediğini söyledi. Zincir üzerin analiste göre Bitcoin, aşırı alım görmeden önce mevcut değeri olan 30 bin 700 dolardan yüzde 30’un üzerinde yükselebilir:

Bu grafik, yukarı yönlü başlayan fiyat hareketinin tamamlanmasından önce, temel olarak aşırı satın alıma girmeden önce yukarı yönde ne kadarlık bir fiyat hareketi görebileceğimize dair bir fikir veriyor. Temellerden kastım Bitcoin ağında olup bitenler; madenciler, son yatırımcıların maliyet dibi, satış yapan deneyimli yatırımcılar, teknikler vs.

Woo, Bitcoin’in mevcut rallisinin bir uzantısı olarak 40 bin seviyesini geçebileceğini ifade ederek “Yani yaklaşık 40 bin dolarlık bir fiyat hedefi söz konusu.” dedi.

Analist, Bitcoin’in son yükselişinin büyük ihtimalle en büyük kripto paranın fiyatının geçen hafta yaklaşık 25 bin dolara düştüğünde BTC biriktiren deneyimli yatırımcılarca yönlendirildiğini belirterek “Bu fiyat hareketi, fiyat düşüşüne karşı birikim yapan profesyonellerce yönlendirildi. Grafik, genellikle profesyonellerin aracı olan vadeli işlem dibini gösteriyor. Henüz çantalarını hafifletmiyorlar, bu hızlı bir şekilde değişebilir. Spot talep (uzun vadeli) ise önemsiz seviyelerde.” dedi.

Woo ayrıca, deneyimli yatırımcıların ABD Doları Endeksi‘nin (DXY) düşüş trendinin eşiğinde olduğuna inandıkları için Bitcoin’e yöneldiklerine inandığını “En iyi tahminim, profesyonellerin DXY teknik grafiklerindeki uzun vadeli zayıflık üzerinden işlem yaptığı yönünde. BTC, likidite ve daha büyük fiyat hareketleri nedeniyle vekil olarak işlem yapmak için harika bir araçtır.” şeklinde açıkladı.

“Short Squeeze” Vurgusu

Woo, basit bir ifadeyle Bitcoin piyasasında bir short squeeze (kısa pozisyon sıkıştırması) yaşadığını belirterek “İnsanlar bu grafiğin ne anlama geldiğinin daha basit bir açıklamasını istiyor. Kırmızı çizgi, vadeli işlem piyasalarındaki baz (long pozisyonu sürdürmenin maliyeti) ile ölçülen talep oluşumunu temsil ediyor. Nihayetinde piyasada kısa pozisyon sıkıştırması söz konusu.” dedi.

Kısa pozisyon sıkıştırması, yatırımcılar bir varlığı daha düşük bir fiyata satıp aradaki farktan kar etmek umuduyla belirli bir fiyattan borçlanmalarıyla gerçekleşir. Fiyat aleyhlerine hareket ederek yükseldikçe borçlandıkları miktarı geri ödemek zorunda kalırlar ve bu yukarı yönde daha güçlü fiyat hareketini tetikler.

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