Kripto para piyasası, SEC ve Ripple arasında davanın kısa süre önce açıklanan özet kararındaki olumlu havayı solurken XRP‘nin fiyatı hızla yükseldi. Önde gelen altcoin’deki bu yükseliş en büyük kripto para Bitcoin‘de (BTC) geçen yıldan bu yana görülmeyen fiyatların görülmesini sağladı. Zincir üzeri veri şirketi Santiment, Bitcoin’in 31 bin 800 dolarla son 13 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının nedenini paylaştı.

Bitcoin’deki Hareketliliğin Arkasında Bu 2 Yatırımcı Grubu Var

Santiment’in yakın zamanda attığı bir tweet’te, 13 Haziran’da Bitcoin fiyatının aniden yüzde 4,45 artarak 1 Haziran 2022’den beri görülmeyen 31 bin 800 dolara çıkmasının nedenlerini paylaştı.

Zincir üzeri veri şirketi, Ripple’ın mahkemede ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısındaki kısmi zaferinin yatırımcıları XRP’nin yanı sıra Bitcoin’e yönelttiğini belirtti. Santiment’a göre orta kademe yatırımcılar Bitcoin birikiminin en büyük işaretlerini gösterdiler. Bu orta kademe yatırımcılar arasında yunus/köpekbalığı olarak nitelendirilen ve 0.11 ile 100 arasında BTC tutan Bitcoin yatırımcılarıyla birlikte 0.1’e kadar BTC tutan Bitcoin yatırımcıları yer alıyor.

En büyük ikinci kripto para ve aynı zamanda en büyük altcoin Ethereum (ETH) da Ripple’ın SEC karşısındaki kısmi zaferinin ardından büyük bir yükseliş gösterdi. ETH, son iki gün içinde kümülatif yüzde 7,58 artışla yüzde 5’lik bir yükseliş yaparak kısa süre için 2 bin dolar seviyesini aştı.

XRP Fiyatındaki Etkileyici Yükseliş

Ripple’ın SEC karşısındaki kısmi zaferi, beklendiği gibi en çok XRP’ye yaradı. Mahkeme kararının ardında yüzde 90’ı bulan yükselişle XRP’nin fiyatı 0,90 dolara kadar çıktı. Fiyattaki devasa yükselişi yalnızca Ripple’ın mahkemede SEC’e karşı kısmi zafer ilan etmesi değil, aynı zamanda Kraken, Bitstamp, Coinbase, Crypto.com ve Binance.US gibi büyük kripto para borsalarının birbiri ardına önde gelen altcoin’i yeniden listelemeleriyle sağlandı.

Bu noktada SEC – Ripple davasına bakan yargıç Analisa Torres, programatik ve diğer tüm satışlarının menkul kıymet satışı olarak sınıflandırılamayacağına hükmetse de Ripple’ın kurumsal şirketlere yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet satışı olduğuna hükmettiğini belirtmek gerekiyor. Yine de bu XRP’nin yalnızca şirket tarafından değil, aynı zamanda CEO Brad Garlinghouse ve kurucu ortak Chris Larsen‘in de yasadışı bir şekilde satıldığı iddiasıyla dava açan SEC karşısında Ripple’ın ulaştığı önemli bir dönüm noktası.