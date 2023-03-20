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  •   Bitcoin Fiyatındaki Hareketlilik Devam Ediyor! Uzmanlar 9 Ay Sonra 28.000 Doları Geçen BTC’de Bunu Bekliyor!

Bitcoin Fiyatındaki Hareketlilik Devam Ediyor! Uzmanlar 9 Ay Sonra 28.000 Doları Geçen BTC’de Bunu Bekliyor!

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), 2022'nin Haziran ayından bu yana ilk kez 28 bin doları geçerek güçlü bir çıkış yaptı. Peki BTC için sırada ne var, uzmanların beklentisi ne yönde, gelin daha yakından bakalım.
10:04
20 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), 2022’nin Haziran ayından bu yana ilk kez 28 bin doları geçerek güçlü bir çıkış yaptı. BTC fiyatı, günün ilk saatlerinde kaydettiği yükselişin ardından bir miktar geri çekildi ve yazım sırasında 530.5 milyar dolar piyasa değeri ile 27 bin 499 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de 30 Bin Doların Geçilmesi Bekleniyor

Geçtiğimiz hafta ABD’de patlak veren bankacılık krizi ve ABD’de beklentilere paralel gelen enflasyon verisi BTC’in değerine 100 milyar doların üzerinde para akışına neden oldu. Piyasa uzmanları ve analistleri, 22 Mart’taki son FOMC toplantısından çıkacak olan faiz kararının ve ardından gelecek açıklamaların BTC’yi 30 bin doların üzerine taşımasını bekliyorlar.

Şu anda küresel piyasalarda, özellikle de ABD ve Avrupa’da yüksek düzeyde bir belirsizlik söz konusu. ABD’deki küçük bankalar ve hatta Credit Suisse gibi devler bile merkez bankasının insafına kalmış durumda değil, zira mevduat sahipleri bankaların batmasından korkarak yüklü miktarda para çekmek için sıraya girmiş durumda.

Ortaya çıkan bu krize rağmen Bitcoin fiyatının geçen hafta yüzde 25’ten fazla değer kazanmasıyla yatırımcıların umudu haline geldi. Geçtiğimiz hafta Fed, altı ay süren parasal sıkılaştırma çabasının tam tersi yönünde hareket ederek piyasaya 300 milyar dolar enjekte ettiğini açıkladı. Fed, bu hafta parasal genişlemeye geri dönecek olursa yeni bir likidite dalgası yaşanabilir, ancak bu ileride daha da yüksek enflasyonla karşı karşıya kalınması anlamına geliyor.

Deneyimli yatırımcı Balaji Srinivasan, Fed’in eninde sonunda pes edeceğine ve ABD’nin hiperenflasyona sürükleneceğine dair bir milyon dolarlık bahse girmesi geçen hafta sonunda en çok konuşulan konu oldu. Balaji, ortaya koyduğu çılgın tahmini BTC fiyatının önümüzdeki 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşacağı yönünde. Bazı analistler bunun pek mümkün olmadığını savunuyor olsa da ünlü yatırımcı kendinden oldukça emin.

Bitcoin, Karşı Karşıya Kalınan Bankacılık Krizinde Kurtarıcı Olabilir mi?

Bitcoin, tasarımı gereği yatırımcıların servetlerini merkez bankalarının sonsuz para basımından korumayı ve servetlerinin değer kaybetmesini önlemeyi amaçlıyor. Balaji, Bitcoin’in merkez bankalarının parasal eylemlerine karşı güçlü bir yatırım olarak ortaya çıkan yeni finansal dünya düzenini yönlendireceğine inan isimlerden yalnızca biri.

Geçmiş fiyat eğilimleri hesaba katıldığında en büyük kripto paranın geçen haftaki performansı yeni boğa koşusunun başlangıcını belirlemiş oldu. Bitcoin’deki hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan kripto veri platformu CryptoQuant analisti maartun, “Bitcoin, önemli haftalık kapanış öncesinde destek seviyesi için çoklu fiyat bantlarını geçti. Son derece önemli bir haftalık kapanış yaklaşıyor. Bitcoin fiyatı 250 günden uzun bir süredir ilk kez birden fazla önemli fiyat bandının üzerinde kapanış yapacak.” diyerek son fiyat hareketleri ile katedilen yolun ne denli büyük olduğuna dikkat çekti.

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