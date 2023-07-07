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Bitcoin fiyatı, 6 Temmuz’da 31 bin 500 dolara dayanarak son 12 aylık en yüksek seviyesini gördü ve yönünü aşağı çevirdi. Piyasa analistleri özellikle 30 bin dolar desteğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu seviyenin kırılmasının satıcıların fiyatın üzerinde üstünlük kurarak satış baskısını artırmalarıyla sonuçlanabileceği konusunda uyarıyorlar.

Balina İlgisi Bitcoin Fiyatınıdaki Düşüşe Rağmen Artıyor

Kripto analiz platformu Glassnode, halk arasında ‘balinalar’ olarak bilinen büyük Bitcoin yatırımcılarının fiyatın yükseliş trendini sürdürme mücadelesi veriyor olmasına rağmen BTC alımlarına devam ettiklerini bildirdi.

Dahası, aynı balinalar varlıklarını borsalara taşıma konusunda tereddüt ediyor ve soğuk cüzdan depolaması en çok tercih edilen seçenek olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların, düzenleyici baskıyla da birlikte BTC’lerini kripto para borsalarında tutma konusunda dikkatli oldukları görülürken, balinaların varlıklarını artırırken bu eğilime devam etmeleri borsalardaki Bitcoin arzının giderek düşeceğini gösteriyor. Beklendiği gibi bu fiyat için ciddi bir yükseliş sinyali olacak.

Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor?

En büyük kripto para, artan balina ilgisine rağmen yoğun bir makroekonomik veri haftasından geçiyor. 5 Temmuz’da açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarından Fed’in ek faiz artırımına gitmeyi planladığının çıkması ve 6 Temmuz’da Haziran ayı ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (ADP) verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesi gibi faktörler Bitcoin’de satış baskısına neden oldu. Yine 6 Temmuz’da açıklanan ISM Sektör Endeksi’nin Haziran ayında 53,9’a tırmanarak beklentilerin üzerinde gelmesi de satış baskısını destekledi.

Şimdiye kadarki veri akışı, enflasyonu dizginleme görevindeki Fed’in daha fazla faiz artırımına gitmeyi gerekçelendirmesini destekleyici türden oldu. Fed’in eylemlerinin Amerikan ekonomisini ciddi bir resesyona sürükleyebileceğine dair artan endişeler de Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskıyı destekleyerek artırıyor.

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

BTC fiyatı, aralarında dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘un da bulunduğu çok sayıda büyük varlık yönetimi şirketinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot Bitcoin ETF’si başvurusunda bulunmasıyla bir süredir yukarı yönde hareket ediyordu. Bu hareketlilik özellikle BlackRock’ın CEO’su Larry Fink’in düzenleyicilerle el ele çalışma sözü vermesinden dolayı yatırımcıların SEC’in ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakacağına inanmasıyla oldu. ANcak yatırımcıların her ne kadar henüz aşılamamış olsa da gelen denemelerle artık zayıfladığı düşünülen 31 bin dolar direncinin geçilmesi halinde kısa vadede 35 bin dolar ve hatta 38 bin dolara varan bir yükseliş olacağı konusundaki güvenlerinin kırılması ise yükselişin yerini düşüşe bırakmasını tetikledi.

Bitcoin fiyatı, beklentilerin çok üstünde gelen ADP verisi sonrası 29 bin 745 dolara düşmüş olsa da yeniden 30 bin doların üzerine çıktı ve şu anda 30 bin 88 dolardan işlem görüyor. 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) (mavi çizgi) verdiği destekle 30 bin dolar desteği ek güç kazanmış durumda.

Yakından takip edilen kripto para analisti Captain Faibik’e göre, Bitcoin fiyatı günlük zaman diliminde bir dikdörtgen formasyonu oluşturuyor. Faibik’e göre bu bir yükseliş formasyonu ve formasyonun kırılımın teyiti için 31 bin 125 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Analist, kırılımın onaylanması halinde artan hacimin de desteğiyle fiyatın 33 bin doların üzerine çıkmasını öngörüyor.