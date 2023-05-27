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Bitcoin Fiyat Analizi: BTC’de Kritik 27.500 Dolar Seviyesi Geçilebilecek mi? İşte Yanıtı!

Özet

  • Yatırımcıların Bitcoin'deki meraklı bekleyişi devam ediyor.
  • Bitcoin'in 26 bin dolardan destek bulmuş olması yükselişin devam edeceği şeklinde değerlendiriliyor.
  • BTC grafiğindeki ikili dip oluşumu da yükselişi destekliyor.
18:33
27 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı, iki haftadır devam ettiği görülen akümülasyon sürecinin ortasında 26 bin dolar desteğinden dönerek yukarı yönde harekete geçti. Günlük fiyat grafiğine bu psikolojik seviyeyi baz olarak bakıldığında açık bir şekilde ikili dipli formasyonu görülebilir. Bu grafik formasyonunun destek seviyelerinden alım baskısı olduğu ve düşüşün yükselişe dönmesini tetiklediği bilinmektedir. Dolayısıyla bu formasyon ile BTC fiyatındaki sessizlik bozulabilir.

Bitcoin Fiyat Analizi

BTC fiyatı günlük zaman dilimi fiyat grafiğinde, 26 bin dolar desteğinden dönerek bir yükseliş sinyali olarak sabah yıldızı mumu yaktı. Düşüşün tersine dönerek yükselişe dönmüş olmasıyla yukarıda sözünü ettiğimiz ikili dip formasyonu ile yükselişin hızlanması ve fiyatın 27 bin 500 dolar direncine doğru hareket etmesi beklenebilir.

İkili dip formasyonunun boyun çizgisi direncinden olacak kırılma, en büyük kripto para üzerindeki satın alım momentumunu destekleyen grafik formasyonunun tamamlanarak çalışması için çok önemli olacak. Günlük mum kapanışının 27 bin 500 doların üzerinde olması, alıcıların fiyatı daha yüksek seviyelere taşımasına uygun bir sıçrama imkanı sunabilir.

Üstelik bu durum, alıcıların uzun süredir varlığını koruyan düşen direnç trend çizgisinde güçlü bir kırılma denemeye teşvik edebilir. Bu dinamik direnç çizgisi, BTC‘deki hakim toparlanmanın devam etmesi için oldukça önemli.

Bitcoin Fiyatı 27 Bin 500 Doları Aşabilir mi?

Bitcoin fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,8 gibi küçük bir oranda artış yaparak 26 bin 686 dolardan işlem görüyor. İkili dip formasyonunun etkisi altında Bitcoin fiyatının günlük fiyat grafiğinde yükseliş sağlaması beklenebilir. Bu düşüşün tersine dönüşü, ikili dip formasyonunun 27 bin 500 dolardaki boyun çizgisi direncinin aşılmasını ve piyasadaki mevcut kararsızlığın çözülmesini sağlayabilir.

Günlük fiyat grafiğinde Bollinger Bandı (BB) göstergesinin alt bandındaki yükseliş ve Göreceli Güç Endeksi‘ndeki (RSI) yükselen dipler oluşumu, alıcıların 26 bin dolardaki aktif birikimine işaret ediyor. Bu iki durum da Bitcoin’de yükseliş olacağını yansıtıyor.

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