Bitcoin Ekosisteminin Önemli Oyuncularından Nostr Assets Para Yatırma İşlemlerini Durdurdu

Kripto para piyasasında yaşanan yükseliş birçok platformun yoğunluk nedeni ile zor zamanlar yaşamasına neden oluyor. Buna göre Bitcoin altyapı geliştiricisi Nostr Assets, rekor seviyeye ulaşan kullanıcı faaliyetlerinin ardından para yatırma işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Telegram üzerinden 5 Aralık’ta yayınlanan bir duyuruya göre, Nostr Assets geliştiricileri kullanıcılarına duyuru beklemelerini ve şu an için NostrAssets’e para yatırmamaları uyarısında bulundu.

Nostr Protokolü Yaratısından Olay İddia

Kullanıcıların Lightning ve Taproot Networks üzerinden Satoshi ya da bir Bitcoin’in 1/100 milyonda biri oranında işlem yapmasına olanak tanıyan Nostr Assets, 30 Ekim’den bu yana 70.000’den fazla yeni kullanıcının platforma katıldığını ve bu süre boyunca yeni para yatırma işlemlerinde 11.8 milyon dolar değerinde olan 280 Bitcoin’in çektiğini açıkladı.

Nostr protokolünün yaratıcısı Fiatjaf, 4 Aralık’ta kullanıcıların sosyal profillerini ve takipçilerini farklı platformlarda değiştirmelerine olanak tanıyan Nostr Asset ekibinin bir yakınlık aldatmacası altında faaliyet gösterdiğini iddia etti. Konu ile alakalı Fiatjaf şu ifadelere yer verdi:

“Nostrassets’in Nostr protokolünün kendisiyle hiçbir ilgisi yok. Sadece isimlendirmede nostr’u ödünç alıyor. Bu platforma herhangi bir sat yatırmamalısınız.”

Bu iddialar ise yasal bir kurum tarafından henüz kanıtlanmadı. Nostr Assets geliştiricileri ise bu iddiaları asılsız olarak nitelendirerek reddetti ve konu ile alakalı şu ifadeleri kullandı:

“NostrAssets; yapısında Nostr, Taproot Assets ve Lightning’i kullanıyor ve bu da onu Nostr ile ilgili kılıyor. Bununla birlikte Nostr’un herkesin üzerine inşa edebileceği merkezi olmayan, açık kaynaklı ve sansüre dirençli bir aktarım ağı olduğunu vurgulamak çok önemlidir.”

Bitcoin Ekosistemi Büyümeye Devam Ediyor

3 Aralık’ta Bitcoin ağında NFT satışlarının toplam hacmi 1 milyar doları aştı. Ayrıca Bitcoin ağında basılan bir meme token olan Ordinals, piyasa değerinde 1 milyar dolara ulaşan ilk Bitcoin token’ı oldu. Ocak ayında Web3 geliştiricisi Rodarmor tarafından kullanıcılar ile buluşturulan BRC-20 token’ları 15 yıllık bir blockchain ağındaki en büyük teknolojik gelişmelerden biri olarak popülaritesini artırmaya devam ediyor.

Bitcoin Ordinals, her bir satoshi’ye benzersiz bir kod atayarak takip ve transferlerini sağlayan bir numaralandırma sistemi olarak öne çıkıyor. Her bir satoshi’ye ek bir veri katmanı ekleyen Bitcoin Inscription süreci ile birlikte bu sayede kullanıcıların Bitcoin ekosisteminde benzersiz varlıklara sahip olmasına olanak tanınıyor.