Bitcoin Ekosisteminde Ordinals’ın Yeri: Ünlü İsimden Dikkat Çeken Eleştiriler

Mayıs ayında hayatımıza giren ve gün geçtikçe popülerleşen Bitcoin Ordinals alanına yönelik dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Buna göre Bitcoin geliştiricisi ve Ocean madencilik havuzunun kurucu ortağı Luke Dashjr, Ordinals ve BRC-20 token’ları gibi ürünlere yönelik bir eleştirinin fitilini ateşledi ve bunları Bitcoin ekosistemindeki bir güvenlik açığından yararlanan bir spam saldırısı olarak tanımladı.

Madenciler Ne İstiyor?

Ordinals pazar yeri Bioniq’in kurucu ortağı ve CEO’su Bob Bodily, Bitcoin madencilerinin bu konuda ahlaki bir savaş vermelerinin olası olmadığını savunarak Luke Dashjr ile aynı fikirde olmadığını açıkladı ve şu ifadelere yer verdi:

“Madenciler açısından bakıldığında yüksek ücretli işlemlerin mempool’dan kaldırılması madencilerin gelirlerini azaltıyor. Kim daha az gelir elde etmek için yeni bir yazılım güncellemesini aktif olarak benimseyecek? Bu yıl Ordinals ile birlikte Bitcoin blok alanı için daha fazla talep var ve bu işlemlerle 100 milyon doların üzerinde ağ ücreti ödendi. Madenciler daha fazla gelir istiyor ve Ordinals blok alanı için büyük bir taleple Bitcoin’de bir rönesans yarattı.”

Madencilerin Bitcoin’in veri depolama kapasitesini sınırlamaya karar verdiklerini varsayan Bodily, daha az gelir elde etmeyi seçerek Bitcoin’e neyin dahil edilmesi gerektiği konusunda aktif bir ahlaki savaş vermiş olacaklarını savundu. Bodily, böyle bir adımın Taproot ve Segwit yükseltmelerinin getirdiği birçok faydayı da gölgede bırakacağını ve geçerli Bitcoin kullanım alanlarını ortadan kaldıracağını açıkladı.

Ordinals’a Yönelik Talep Devam Edecek

Bodily, sınırlamaların uygulandığı bir senaryoda bile Bitcoin ekosisteminde Ordinals gibi meta-protokol işlemlerine olan talebin devam edeceğine inanıyor. Bu konuya yönelik ünlü isim şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlar Bitcoin üzerinde başka yerlerde veri depolamaya başlayacaktır. Elbette 2 kat ya da 4 kat daha pahalıya mal olabilir ama bu kimseyi durdurmayacaktır. Stamps her zaman verileri tanık verileri yerine multisig işlemlerinde saklamıştır ve bu sınırlamalardan etkilenmeyecektir.”

Bu konuda aynı fikirde olmayan bir Bitcoin madencilik havuzu; lansmanını ve diğer merkezi olmayan madencilik merkezsizleştirme projelerini desteklemek için geçen hafta Block CEO’su Jack Dorsey liderliğinde 6,2 milyon dolarlık bir tohum turu toplayan Luke Dashjr’ın kurduğu Ocean oldu.