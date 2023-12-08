Bitcoin Ekosisteminde Dikkat Çeken Gelişmeler Yaşanıyor: BRC-20 Destekli Borsa Platformu Tanıtıldı

Bitcoin ekosisteminde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin yan zinciri MicroVisionChain’in (MVC) geliştiricileri, 2024 yılının 1. çeyreğine yönelik yol haritasının bir parçası olarak BRC-20 destekli merkezi olmayan borsa (DEX) platformunu tanıttı. MVC operasyon müdürü Jason Kwok, verdiği bir demeçte yan zincir üzerinden Bitcoin ile 1:1 oranında eşleme ilişkisi geliştirildiğini açıkladı.

Bitcoin Ekosisteminde Önemli Gelişmeler Yaşanıyor

Jason Kwok, köprünün kullanıcıların MVC yan zincirindeki BRC-20 token varlıklarını takas etmelerine olanak tanınacağını ve böylece Bitcoin ekosisteminde merkezi olmayan uygulamaları (DApp’ler) çalıştırmak için gereken yüksek işlem ve gaz ücretlerinin geride kalacağını açıklayan Kwok, şu ifadelere yer verdi:

“Bu esasen BRC-20 gibi Bitcoin varlıklarınızın MVC’de paralel bir versiyonunu oluşturur. MVC, Bitcoin ile aynı temel mimariyi paylaşıyor bu da aynı anımsatıcı ifadelerin ve alıcı adreslerinin her ikisinde de kullanılabileceği anlamına geliyor. Bu öğrenme eğrisini önemli ölçüde azaltıyor ve kullanıcı dostu olma özelliğini geliştiriyor.”

Ocak ayında Web3 geliştiricisi Rodarmor tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan BRC-20 token’ları, 15 yıllık bir blockchain ağında en büyük teknolojik gelişmelerden biri olarak popülaritesini artırdı.

Bitcoin Ordinals, her Satoshi’ye ya da bir Bitcoin’in 1/100 milyonda birine benzersiz bir koda atayarak takip ve transferi mümkün kılan bir numaralandırma sistemi olarak biliniyor. Her bir Satoshi’ye bir veri katmanı ekleyen yazım işlemi ile birlikte kullanıcılar Bitcoin ekosisteminde benzersiz dijital varlıklar yaratabilir. BRC-20 token’larının piyasa değeri, Ordinals protokolü ile ilişkili olmayan memecoin Ordinals (ORDI) öncülüğünde 1,5 milyar doları aştı.

Kwok’tan 2024 Yılı Hedefi

Kwok, ekibin 2024 yol haritasının bir parçası olarak, projenin ayrıca DApp’lerin Ethereum Virtual Machine (EVM) ile MVC’nin Bitcoin yan zincirine geçişini sağlayacak bir meta-sözleşme entegre platformu (IDE) üzerinde çalışmalar yaptığını açıkladı ve ekledi:

“Meta-contract IDE, yüksek seviyeli bir dil olan TypeScript’i MVC’deki düşük seviyeli op_code diline derleyebilmektedir. Bu süreç, MVC akıllı sözleşmelerinin geliştirilmesinde ve BVM (Bitcoin Virtual Machine) DApp’larinin genişletilmesinde kritik bir bileşendir.”

Kwok, Bitcoin Lightning Network gibi mevcut Layer-2 çözümlerinin ölçeklenebilirlik ve düşük ücretlerle ilgili sorunları ele alırken Bitcoin’i daha büyük merkezi olmayan finans (DeFi) ekosistemine dahil edemediklerini açıkladı. Kwok, konu ile alakalı şu ifadeleri kullandı: