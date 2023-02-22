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Bitcoin Dip Seviyesini Açıklayan Kripto Analisti Uyardı!

Dibi doğru tahmin etmişti kısa süre önce yeni bir tahminde bulundu. Bu sefer de haklı çıkacak mı?
15:40
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı Coinbase kazanç raporuyla birlikte Putin ve güçlü PMI verilerinin etkisiyle 24.000 doların altına düştü. Çok defa test ettiği 25.100 dolarlık direnç alanının üzerinde kapanış yapamayan Bitcoin teknik açıdan beklenen bir geri çekilme yaşıyor. Talep şimdilik yeniden zayıflamış görünüyor ve akşam 22:00’da açıklanacak FOMC tutanakları kripto yatırımcıları tarafından yakından izlenecek.

Kripto Para Analisti Yorum

Bitcoin fiyatının geçtiğimiz yıl yaşadığı dibi doğru tahmin eden ve DonAlt takma adıyla tanınan kripto analisti yüz binlerce takipçisini uyardı. DonAlt Kasım ayında BTC, Litecoin (LTC) ve XRP satın aldı, çünkü FTX’in çöküşünün tozu dumanı yatışmaya başlamıştı ve kötü haberlerin artık piyasa üzerinde etkisinin bitmeye başlayacağını düşünüyordu. Dibi doğru tahmin ettiğini Ocak ve Şubat yükselişleriyle gördük. Ünlü analist kısa süre önce şunları söyledi;

“BTC’nin hem aylık hem de haftalık olarak dirençte kapanması nedeniyle bir miktar kar elde etmek için büyük boy pozisyonlarımı bir gecede %50 oranında azalttım. İlk gönderiden bu yana, bu pozisyonlarımdan BTC’de %60, LTC %60 ve XRP %10 kazanç elde ettim.”

Kripto analisti BTC ve altcoinlerin önümüzdeki bir ila üç ay boyunca geri çekilmesini ve BTC’nin 20.000 dolar aralığına geri dönmesini bekliyor. Bu geri çekilme sırasında DonAlt piyasaya geri döneceğini ve yıl boyunca yükseliş trendinin devam edeceğini söylüyor. Eğer BTC 24.000 dolar seviyesi üzerinde tutunabilirse fiyatın 30.000 dolara sürpriz bir ralli yapabileceğini de söyledi.

FOMC Tutanakları Ne Zaman?

Fed’in son toplantısının tutanakları bugün saat 22:00’da açıklanacak ve tüm detayları aynı saniyelerde sizlerle paylaşıyor olacağız. FOMC tutanaklarının piyasa üzerindeki etkisini en iyi geçtiğimiz yıl bugünlerde görmüştük. Fed’in faiz artışlarıyla alakalı yaptığı yorumlar BTC için aşırı satışları beraberinde getirmişti. Son toplantıda dezenflasyonist sürecin başladığını resmen ilan eden Fed başkanı toplantıdan sonra gelen enflasyon verisinde düşüş hızındaki yavaşlamayı gördü. Önümüzdeki ayın 14’üne kadar yeni enflasyon ve istihdam verileri açıklanacak. Bugün gelecek toplantı tutanaklarında ise 22 Mart Fed toplantısına dair sinyaller arayacağız.

Kripto para yatırımcıları Mart ayında 25bp ve sonraki toplantıda maksimum 25bp artış bekliyordu. Ancak bugünlerde güçlü ekonomik veriler bazı FOMC üyelerinin 50bp artış yapılabilir söylemlerini beraberinde getirdi. Eğer faiz tavanı %5,1’den %5,5 seviyesine çıkarılırsa DonAlt önümüzdeki 3 ay için haklı çıkabilir. Fakat henüz Çin’in kripto dostu hamlelerinin piyasa tarafından tam olarak fiyatlanmadığını düşünenler var ve Çin MB piyasaya para pompalamaya başladı. Bugünlerde yüksek volatilite görmemiz muhtemel.

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