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En genç ve en devrimci finansal varlıklardan biri olan Bitcoin (BTC), piyasaya sürüldüğünden beri eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş yolculuğu yapıyor. Dünyanın en büyük kripto parası, 2009’daki başlangıcından bu yana yatırımcıların, teknoloji uzmanlarının ve meraklıların hayal gücünün önmeli bir parçası haline gelerek finans dünyasını yeniden şekillendirdi ve geleneksel para kavramlarına meydan okuyor.

Dünyanın En Büyük 10’ncu Şirketi: Bitcoin!

Fiyatındaki muazzam artışın bir sonucu olarak BTC‘nin piyasa değeri 5 Temmuz itibariyle yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, eğer bir şirket olsaydı Meta (732 milyar dolar), Berkshire Hathaway (747 milyar dolar), Tesla (887 milyar dolar) ve Nvidia‘nın (1.04 trilyon dolar) hemen ardından piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 10’ncu şirketi olacaktı.

2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin’in listedeki en genç şirket olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Örneğin, dünyanın en büyük şirketi olan Apple 1976 yılında kurulurken, teknoloji devi Microsoft yolculuğuna 1975 yılında, Tesla, Meta (Facebook) ve Alphabet (Google) gibi şirketler sırasıyla 2003, 2004 ve 1998 yıllarında kuruldular.

Tüm bunlara ek olarak Bitcoin’in 602 milyon dolarlık mevcut piyasa değeri, 2021’in sonlarındaki boğa koşusu sırasında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yarısı kadar. O dönemde Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 69 bin doları görmüş, piyasa değeri 1.2 trilyon doların üzerine çıkmıştı.

Bitcoin’i Çevreleyen Spot ETF’si Heyecanı

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘ın yanı sıra Fidelity Investments’ın da bulunduğu bir dizi büyük kurumsal yatırımcı, yakın zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) bir spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) işletmek için ilk kez ya da yeniden başvuruda yapmaları kripto para piyasasındaki heyecanı artırdı. SEC’in herhangi bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakması halinde Amerikalı yatırımcılar Wall Street’in en büyük varlık yönetimi şirketlerinin bazıları aracılığıyla doğrudan BTC’ye yatırım yapabilecekler ve muhtemelen çok ihtiyaç duyulan kurumsal benimsenmede yeni bir aşamaya geçilmiş olunacak.

Piyasa gözlemcileri ve analistleri, SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakmasının Bitcoin’in rekor tazelemesini sağlayacağı, tetiklenecek yatırımcı akının bir sonucu olarak fiyatın 100 bin dolar ve ötesine gidebileceği üzerinde duruyorlar. Böyle bir senaryoda Bitcoin’in dünyanın en değerli finansal varlıklarından birine dönüşmesi, dünyanın en büyük şirketleri listesinde çok daha üst sıralara yükselmesi beklenebilir.