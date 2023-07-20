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  •   Bitcoin’de Bu Senaryo İlk Kez Telaffuz Edildi! Ünlü Analist BTC’si Olanlara Net Rakam ve Tarih Verdi!

Bitcoin’de Bu Senaryo İlk Kez Telaffuz Edildi! Ünlü Analist BTC’si Olanlara Net Rakam ve Tarih Verdi!

Özet

  • Kripto analisti Rekt Capital, Bitcoin'in blok ödülü yarılanmasının ardından 55 bin dolar seviyesini geçmesini bekliyor.
  • Kısa vadede Bitcoin'de düzeltme olabileceği konusunda uyaran analist 29 bin 887 doların önemine dikkat çekti.
  • Rekt Capital'e göre Bitcoin bu seviyenin altında mum kapanışı yapacak olursa 29 bin 225 dolara kadar düşebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nört
08:26
20 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, kısa vadede piyasa genelinde bir düzeltme düşüşü olacağı konusunda uyardı. Analist, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) hızla yaklaşan bir olayın ardından 55 bin dolar seviyesini geçeceği tahmininde bulundu.

Analiste Göre “Bitcoin 55 Bin Dolar” Demek İçin Nisan 2024 Beklenecek

Kripto para analisti Rekt Capital, yaptığı son piyasa değerlendirmesinde Bitcoin’in her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması (halving) etkinliğinin ardından tarihi bir modeli tekrarlayacağını ve etkinlikten sadece birkaç ay sonra fiyatının yükseleceğini söyledi.

Rekt Capital, BTC’deki blok ödülü yarılanması öncesi ve sonrasına ilişkin beklentisini şu şekilde açıkladı:

Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasından önce daha düşük fiyatlarda olma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, yarılanma öncesi fiyat şu anki fiyatın bile altında olabilir. Eski, tüm zamanların en yüksek fiyatları bile yarılanma öncesi fiyatlardan yarılanma sonrasına göre daha düşüktür ve bunu, yarılanmadan hemen sonraki aylarda burada tüm zamanların en yüksek seviyesi direncinin ötesine geçtiğimiz zaman boyunca görüyoruz.

Yani aynı şey yarılanma sonrasında da gerçekleşecek. Geçmişte gördüğümüz gibi, yarılanmadan hemen sonraki aylarda 55 bin dolar bölgesini kıracağız. Yani yarılama öncesi fiyatlar her zaman yarılama sonrası fiyatlardan daha düşük olacaktır ve bu sadece döngüsel bir şey. Bitcoin fiyatının geçmişinde döngüsel olarak tekrarladığı bir tema.

Analistin üzerinde durduğu BTC‘nin bir sonraki blok ödülü yarılanmasının 2024’ün Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin’de 29 Bin 887 Dolara Dikkat

Rekt Capital, ayrıca kısa vadede Bitcoin’de bir piyasa düzeltmesi beklediğini söyledi. Beklediği düzeltme için “BTC’nin son yükselişinde bile mini-parabol direnç olarak hareket etmeye devam etti. BTC o zamandan beri çok günlü yükselen dip seviyesine (noktalı mavi) düştü ve hatta bu desteğini aşağı kırdı. Şimdi yeşil destekte. Bu yeşil seviyeyi kaybedecek olursak zaman içinde turuncu seviye gelebilir.” dedi.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, en büyük kripto paranın günlük zaman diliminde 29 bin 887 dolar seviyesinin altında mum kapanışı yapması halinde 29 bin 225 dolara düşmesini beklediği görülüyor.

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