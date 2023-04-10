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Bitcoin’in (BTC) fiyatı 23 Mart’tan bu yana 28.000 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Yeni yıla 17.000 dolar seviyelerinden başlayan kripto para birimi, yükseliş rallisini sürdürecek mi?

BTC Fiyat Performansı!

Kral kripto para mevcut konumda tarihsel olarak güçlü mevsimsel fiyat artışları ile bir ay geçiriyor. Elde edilen verilere göre son 10 yılda BTC, Nisan ayında altı kez ortalama %17’nin üzerinde getiri elde etti. Sürekli sıkılaşan Bitcoin hisse senedi fiyat korelasyonu ile Nisan ayı mevsimsel olarak daha fazla yükseliş gösteriyor. S&P500 Endeksi, son 10 yılın Nisan ayının sekizinde aylık %2,6’lık (geniş ölçüt için güçlü) artışlar kaydetti.

Bununla birlikte Nisan etkisini azaltabilecek kısa vadeli bir düşüş faktörü, büyük bir balina satıcısının ortaya çıkması olabilir. Bu durum ABD hükümetinin ele geçirilen 41.000 Bitcoin’i satmak için harekete geçmesi olarak görülebilir. Bahsi geçen balina büyüklüğündeki satış, sonuç olarak 1,1 milyar dolarlık arz artışına yol açabilir. Piyasalar hareket ederken Bitcoin fiyat takibinde göz önünde bulundurulması gereken yedi önemli faktör daha var. 2022’de CeFi (merkezi finans) kripto para firmalarının çöküşü fiyatları aylarca düşürürken, şimdi BTC’ye yardımcı oluyor. Sonuç olarak geçen yıl olan her şey, Bitcoin’in temel tezini ve değer önermesini bir kez daha kanıtlıyor.

Kriptolarda Zorlu Süreç!

2022’deki kripto para mali krizi FTX Exchange, Alameda Research, Celsius Network, 3 Arrows Capital ve diğerlerini devirdi. Ayrıca Gemini Trust Company, Digital Currency Group ve diğerlerine yıkıcı bir darbe verdi. Ancak güçlü piyasa rallisi, tüm bunların zaten Ocak ayına kadar Bitcoin’de fiyatlandırıldığını kanıtladı. Ayrıca Silicon Valley Bank müşterileri, düzenleyiciler ve alıcılar bankaya yaklaşırken mevduatlarını almak için sıraya girerken, Bitcoin fiyatı dört gün içinde 20.500 dolardan 25.700 dolara fırladı. CeFi çöktükten sonra piyasanın sektörü yeniden değerlendirmesinin bir sonucu olarak Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Silvergate’in başarısızlıkları fiyat için roket yakıtıydı. ABD’de olduğu gibi Avrupa’da da bir bankacılık paniği yaşanıyordu. Madrid’den El Pais için yazan Alvaro Sanchez, bankanın Bitcoin destekçilerinin inançlarını cesaretlendirdiğini bildirdi:

Kripto yatırımcıları için ABD ve Avrupa’daki bankacılık paniği, gelecekte tüm finansal aracıların ortadan kalkacağına ve herkesin bankalara ihtiyaç duymadan parasını hareket ettirebileceği merkezi olmayan bir sistemin olacağına olan inançlarını doğruluyor.

Bitcoin’in hisse senetleri ile korelasyonu 2022 boyunca arttı. Kripto endüstrisindeki iniş çıkışların zamanlaması, makro piyasa trendleriyle senkronize oldu. Hisse senetlerinin fiyatının yükseldiği dönemlerde, kripto para birimlerinin art arda artış olasılığı daha yüksek olabilir. Sonuç olarak tüm bu durumlar BTC fiyatına artış getirirken rallinin devam edip etmeyeceği makroekonomik koşullar nedeniyle zor bir durum.