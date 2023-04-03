Kripto para piyasalarında ve Bitcoin'de (BTC) yaşanan düşüşün sebebi ne? İşte uzman kripto para analistlerinden BTC yorumları!

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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) son günlerde oldukça hareketli bir fiyat hareketi seyrediyordu. Ancak son gelişmelerin ardından kripto para biriminde bir düşüş yaşandı. İşte kripto paralarda uzman görüşü!

BTC’de Uzman Görüşü!

Uzmanlara göre OPEC+ petrol üretimi kesintisi haberi, Asya ticaret oturumu sırasında bir toparlanmadan önce kripto para birimlerinin düşmesine yol açtığı için hafta sonu belirsizlikle geçti. Kripto para biriminde net bir yönün olmayışı, göstergeleri, Binance sipariş defterindeki spot fiyatın her iki tarafında da önemli likiditeye işaret etti. Ayrıca sosyal medya devi olan Twitter’da oldukça popüler olan kripto para analisti Crypto Chase, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Hala teyit edilmiş bir kırılma veya çöküşümüz yok, yalnızca fiyat indirimini bu aralıkta tutan girişimleri reddettik. Bir tarafın kırılması an meselesi. BTC fiyat oldukça durgun… Dikkatli olmakta fayda görüyorum.

Bununla birlikte uzman isim hafta sonu boyunca tutulan 28.234 dolarlık işlem aralığının üst ve alt sınırlarının orta noktasına (EQ) atıfta bulunarak şunları söyledi:

Range EQ son 4 gündür destek sağlıyor. Boğalar, genişleme için kabul / günlük kapanışın 28.9K’nın üzerinde olduğunu görmek istiyor. Ayılar, EQ aralığının altında önemli bir kapanış istiyor. Bu noktada, EQ’dan önceki destek, düşük aralığı yeniden test etmek için fiyat göndererek dirence dönüşebilir.

“BTC’de Geri Dönüş Yakın!”

Öte yandan zincir üstü analitik platformu CryptoQuant’ın önde gelen isimlerinden Maartunn, Mart ayı kapanışının başarısına vurgu yapmak için daha uzun zaman dilimlerini ele aldı. Buna karşılık yatırımcı ve kıdemli analist Rekt Capital, bir geri dönüşün yakın olabileceği konusunda uyardı.

ABD hisse senetleri açılışta karışık sonuçlar verdi, S&P 500 işlem görüyor ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,8 düştü. Başlangıçta OPEC+ duyurusundan yararlanan ABD Dolar Endeksi (DXY), gün boyunca düşmeye devam etti ve 102’nin altına inerek neredeyse iki ayın en düşük seviyesini gördü.