Kripto para piyasası, Bitcoin'in (BTC) öncülüğünde yeni yılın ikinci haftasında yaptığı yükselişle dikkat çekiyor. Kripto para piyasasındaki yükseliş Bitcoin madencilik şirketlerinin hisselerinin de yükselmesini sağladı.

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Kripto para piyasası, Bitcoin’in (BTC) öncülüğünde yeni yılın ikinci haftasında yaptığı yükselişle dikkat çekiyor. Kripto para piyasasındaki yükseliş Bitcoin madencilik şirketlerinin hisselerinin de yükselmesini sağladı.

Bitcoin Madencilik Şirketlerinin Hisseleri Yükselişe Geçti

Halka arz olmuş bazı büyük Bitcoin madencilik şirketlerinin hisse fiyatları bu hafta hızla yükseldi. Bu hareket, geçtiğimiz haftadan beri piyasa değerine yaklaşık 100 milyar dolar ekleyerek yönünü yukarı çeviren kripto para piyasasındaki son ralliyle geldi. Bitcoin’in bu yılın başından beri yüzde 13’ün üzerinde değer kazanması madencilik şirketlerinin hisselerine olan talebi artırdı.

Bitcoin madencilik şirketleri Riot Blockchain, Marathon Digital, Hive, Hut8 ve Bitfarms‘ın hisseleri hafta başından bu yana önemli oranlarda değer kazandı. Birçoğunun hisseleri son birkaç gün içinde çift hanede yükseldi.

MarketWatch’a göre Riot Blockchain’in (RIOT) hisseleri bu hafta yüzde 43 yükseldi. Ayrıca, şirketin hisseleri gün içinde kaydettiği yüzde 14,5’lik yükselişin ardından Perşembe gününü 6,13 dolardan kapattı. Marathon Digital’in (MARA) hisseleri Perşembe günü yüzde 30,9’luk yükselişle günü 6,76 dolardan kapattı. Yine MarketWatch’un haberine göre, bu madencilik şirketlerinin hisseleri hafta başından beri yüzde 65 değer kazandı.

Hive Blockchain Technologies’in hisseleri ise dün oldukça iyi bir gün geçirdi. HIVE gün içinde yüzde 37,6’lık bir yükselişle 3,21 dolaa ulaştı. Bu madencilik şirketinin hisselerindeki yükseliş haftalık bazda yüzde 76’ya ulaşmış durumda. Hut 8 Mining Corp’un (HUT) hisseleri ise Perşembe gününü yüzde 22,2 yükselişle 1,38 dolardan kapattı. Bitcoin madencilik şirketi sağlam bir hafta geçirirken ve hisseleri piyasaların 9 Ocak’ta açılmasından bu yana yüzde 51 yükseldi.

Hut8, bu ayın başında 2022 yılı boyunca 3 bin 568 BTC‘yi madencilik yoluyla çıkardığını duyurmuştu. Böylece Bitcoin madencilik şirketi BTC rezervlerini yüzde 65 artırarak 9 bin 86 BTC’ye çıkardı. Hut8 uzun süredir sürdürdüğü ‘HODL’ yani ‘satmadan tut’ stratejisine bağlı kalacağını söyledi.

Öte yandan Bitfarms (BITF) diğer birçok Bitcoin madencilik şirketinden daha da iyi bir hafta geçirdi ve şirketin hisseleri Pazartesi gününden bu yana yüzde 73 değer kazandı. BITF Perşembe günü yüzde 44,3 değer kazanarak günlük işlem seansını 0,94 dolardan tamamladı.

Tüm bunlarla birlikte söz konusu Bitcoin madencilik şirketlerinin çoğunun 2022 yılında aldığı darbe unutulacak gibi değil. Şirketlerin hisse fiyatları hala zirve fiyatlarının çok altında.

Kripto Paralarla İlişkili Diğer Hisseler de Yükseliyor

Büyük Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy (MSTR) de hisseleri için pozitif bir hafta geçiriyor. MSTR Pazartesi’den bu yana yüzde 30’luk bir yükselişle Perşembe günkü işlem seansı 208 dolardan kapattı.

Coinbase (COIN) de son günlerin en düşük seviyelerini görmesinin ardından haftalıkta yüzde 40 yükselişle adeta küllerinden doğdu. COIN Perşembe günkü işlem seansını yüzde 8,59 yükselişle 47,55 dolardan kapattı.