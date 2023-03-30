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  •   Bitcoin 29 Bin Doları Geçip Geri Çekilirken, Altcoin Piyasası Isınıyor! İşte Son Rakamlar!

Bitcoin 29 Bin Doları Geçip Geri Çekilirken, Altcoin Piyasası Isınıyor! İşte Son Rakamlar!

Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerin büyük çoğunluğu, bugünkü Asya işlem seansı sırasında yükselerek ABD'deki düzenleyicilerin kripto para borsalarına karşı uyarılar ve davalar açmasıyla ilgili endişelerden kurtulmuş gibi bir görüntü veriyor. İşte rakamlarla kripto para piyasasında son durum.
08:13
30 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin büyük çoğunluğu, bugünkü Asya işlem seansı sırasında yükselerek ABD’deki düzenleyicilerin kripto para borsalarına karşı uyarılar ve davalar açmasıyla ilgili endişelerden kurtulmuş gibi bir görüntü veriyor. Kripto para piyasasında son durum ne, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin’in kısa süreli olsa da 29 bin doları aştığı ve yazım sırasında bu seviyenin oldukça yakınında, 551.6 milyar dolar piyasa değeri ile 28 bin 678 dolardan işlem gördüğü günde birçok altcoin’in yükseliş yaparak BTC’deki hareketliliğe ayak uydurmaya çalıştığı görülüyor. Bazı altcoin’lerin ise en büyük kripto paranın yapacağı hareketi beklediği dikkat çekiyor.

En büyük altcoin Ethereum (ETH), 219.9 milyar dolar piyasa değeri ile gün içide kaydettiği yüzde 0,30 yükselişle bin 797 dolardan işlem görüyor. Son 7 günde yüzde 25’in üzerinde yükselen XRP (XRP) ise son 24 saatte yüzde 1’e yakın düşüşle 0,53 dolardan el değiştiriyor. Her ne kadar XRP son 24 saatte kırmızıya bürünen altcoin’ler arasında yer alıyor olsa da stablecoin dışındaki en büyük 10 altcoin arasında en yüksek haftalık kazancı elinde bulunduruyor.

CoinMarketCap’in günün en çok kazandıran altcoin’leri listesinde ilk sırada yüzde 12,30 yükselişle 0,4241 dolardan işlem gören Conflux (CFX) yer alırken, günün en çok kaybettiren altcoin’ler listesinde ilk sırada ise yüzde 8,33 düşüşle Flare‘ın (FLR) yer aldığı görülüyor.

NFT Piyasası da Yönünü Yukarı Çevirdi

Forkast Labs verilerine göre NFT piyasası da yükselişe geçmiş durumda. Forkast 500 NFT endeksi son 24 saatte yüzde 0,49 yükselişle 4 bin 29 seviyesinde işlem görüyor. Veriler, NFT satışlarının yaklaşık yüzde 20’sinin Yuga Labs’ın HV-MTL ve HiFO Labs’ın Nakamigo’ların satışlarından geldiğini gösteriyor.

Forkast Labs endeksi, dünya genelindeki NFT piyasasının performansının bir ölçütüdür ve düzenli olarak standartları karşılayan 500 uygun akıllı sözleşmeyi takip ederek veri sağlar.

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