Bugün gelen verilerle birlikte Fed toplantısı öncesinde tüm kritik rakamlar toplanmış oldu. Peki şimdi ne olacak? Yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.600 dolardan alıcı buluyor. Altcoinler beklenen ölçüde toparlanabilmiş değil ve yatırımcılar yükselişe inanmakta zorlanıyor. Altcoinlerde gerçek bir ralli için kral kripto para biriminin önemli bölgeleri geri kazanması gerekecek.

Bitcoin ve Makro Veriler

Bitcoin, hem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hem de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine rağmen dikkat çekici bir toparlanma yaşadı. ABD makro politikasının enflasyonu kontrol altına almak için daha uzun süre kısıtlayıcı kalması gerecek. CME Group’un FedWatch aracına göre, Federal Rezerv’in 20 Eylül toplantısında faiz artışını pas geçmesi gerekiyor. Buna yüzde 97 oran veriliyor. Veriler ve piyasa duyarlılığı arasındaki kopukluk, Avrupa Merkez Bankası’nın 25bp faiz artışı yapmasıyla daha da ilginç bir hal aldı. Dolar endeksi 105’in üzerine çıktı.

The Kobeissi Letter güncel durumla alakalı şunları yazdı;

“Bu faiz oranlarını 2001’den bu yana en yüksek seviyesi olan %4,5’e çıkaran art arda 10. faiz artışı. ECB ayrıca 2025 yılına kadar olan tüm büyüme tahminlerini de düşürdü. Enflasyonla mücadele henüz bitmiş değil.”

Kobeissi, ECB’nin son artırımın mevcut döngüdeki son artırım olabileceği sinyalini vermesine rağmen, vadeli işlem piyasalarının hala devam edeceğinden %30 emin olduğunu ekledi.

“Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, yüksek faizlerle UZUN bir duraklamaya hazırlanıyor”.

Bitcoin 27.000 Doları Hedefliyor

Popüler kripto para analisti Jelle ise günün analizinin bir bölümünde 26.400 dolar üstü kapanışlarda 27.600 doları hedefleyeceğini yazdı. Bu da BTC fiyatının ilerleyen saatlerde 27.000 dolar üzerinde kapanışlar yapabileceği anlamına geliyor.

Son birkaç saattir fiyat bu kritik eşiği koruyordu. Diğer bir analist Rekt Capital, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2021’deki grafik fraktalının devam eden bir tekrarını öngördü.

“Bitcoin yaklaşık 26.000 dolardan sıçradı. Ve bu bölge destek olarak kaldığı sürece, fraktalın A-B aşaması oyunda kalabilir. Ancak bu fraktalın 2019 ve 2021’de de gerçekleştiğini gördük. Bir rahatlama rallisi ve ardından reddedilme 26 bin dolarda zayıflayan bir desteği ortaya çıkarabilir.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.