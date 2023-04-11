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En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yılın başından bu yana devam ettirdiğini yükselişini sürdürerek 30 bin dolar seviyesini geçmeyi başardı. Bu son yükselişle birlikte yılın ilk gününden bu yana BTC’nin değeri yüzde 79, Ethereum’un (ETH) değeri ise yüzde 59 oranında artmış oldu. İşte en büyük kripto paradaki son durum.

2022’nin Haziran Ayından Bu Yana İlk Kez 30 Bin Doları Geçti

Bitcoin, 2022’nin Haziran ayından bu yana ilk kez 30 bin dolar seviyesini geçerek yılın başında başlattığı kripto para rallisinde en önemli fiyat hareketlerinden birini yapmış oldu. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler bu yazının hazırlandığı sırada BTC’nin 30 bin dolar seviyesinin üzerinde, 30 bin 127 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

En büyük kripto para, Sam Bankman-Fried’in kurduğu ve yönettiği dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX’inin çöküşü de dahil olmak üzere kripto para piyasası için bir dizi felaketin yaşandığı kara bir yıl olan 2022’nin sonlarında 16 bin doların altına kadar düşerek yatırımcıları sarsmıştı. 2023’e girilmesiyle birlikte toparlanmaya başlayan Bitcoin, özellikle merkezi bankacılık seçeneklerinin dayanıklılığını sorgulatan bankacılık sektöründeki krizden güç alarak değerini büyük oranda artırarak yılın başından bu yana değeri yüzde 79 artırdı. En büyük altcoin ETH‘nin ise aynı zaman diliminde değeri ise yüzde 59 artırdığı görüldü.

“Ülkeler Bağımsızlık İçin Bitcoin Alıyor”

Kripto para piyasa yapıcısı GSR’nin kurucu ortağı ve başkanı Rich Rosenblum, yakın zaman önce yaptığı değerlendirmede “dolarsızlaşma” arzusunun Bitcoin’in yeniden canlanmasına yardımcı olduğuna dikkat çekti ve ülkelerin ABD’den uzaklaşarak bağımsızlık kazanmanın bir yolu olarak altın ve BTC satın aldıklarını öne sürdü.

Rosenblum, “Egemenlerin dünya sahnesinde birkaç milyar dolar oldukça küçüktür, ancak özellikle likiditenin son derece azaldığı bir dönemde kripto para piyasasında birkaç milyar doların büyük bir etkisi olabilir.” eklemesini yaptı.