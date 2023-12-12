BITCOIN Haberleri

Birkaç Saat Sonra Kripto Paralarda Volatilite Artacak

Özet

  • ABD enflasyon verisinin yıllıkta %3,1 ve altında gelmesi gerekiyor.
  • Enflasyon yüksek gelirse Powell'ın şahin duruşu güçlenebilir ve bu beklenti satışları tetikleyebilir.
  • BTC kısa vadede 40.300 dolar desteğini korumalı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında gündem fazlasıyla yoğun ve Bitcoin fiyatı yeniden 42.000 dolar sınırına dayandı. Birkaç saat sonra ABD enflasyon verisi açıklanacak ve volatilitenin daha da arttığını göreceğiz. Yarın gelecek enflasyon verisinden önce son derece kritik olan bu veriler piyasanın yönünü belirleme gücüne sahip.

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ABD Enflasyon VerisiBTC Fiyat Tahminleri

ABD Enflasyon Verisi

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 41.792 dolardan alıcı buluyor ve son 24 saatteki kayıplar %1,4’e düştü. Saatler sonraysa ABD enflasyon verisinin açıklandığını göreceğiz. Bu veri Fed’in mücadelesindeki durumunu gözler önüne serecek. Önceki ay son derece olumlu gelen veri büyük ralliyi desteklemişti. Şimdi pozitif hissiyatın tersine dönmemesi için yine enflasyonun düşük gelmesi gerekiyor.

Kasım ayında 80 dolar civarında dolaşan petrol fiyatı bu ay düştü ve enflasyon eğer enerji fiyatları nedeniyle bir miktar yüksek gelirse Aralık verisine dair iyimserlik baskın olacağı için korku dengelenebilir. Diğer taraftan istihdam verisi aşırı güçlü geldiğinden bugün enflasyonun önceki aya göre daha düşük gelmesi yeniden BTC fiyatının 44.000 doları aşmasını sağlayabilir.

Yıllık enflasyon önceki ay %3,2 seviyesinde gelmişti ve bu ay %3,1 olarak açıklanması bekleniyor. Bu rakam veya altında enflasyon rakamı iyimserliği besler. Aylık çekirdek enflasyonun önceki %0,2’ye kıyasla %0,3 gelmesi bekleniyor burada da düşük bir rakam arıyor olacağız.

BTC Fiyat Tahminleri

Bitcoin fiyatı Aralık ayındaki kazançlarının %11’lik bölümünü koruyor. Farklı analistlerin dün dikkat çektiği kritik seviye ise 42.000 dolar bölgesiydi. Fiyat eğer bu eşiği koruyabilirse tekrar 44.000 dolar üzerinde yeni zirve yapabilir. Diğer taraftan Poppe bu ay 39.000 dolar üzeri kapanışlarda Bitcoin fiyatının 50.000 dolar yolculuğuna çıkabileceğinden bahsetti.

Günlük grafikte kritik eşik 40.300 dolar bölgesi gibi görünüyor. BTC dün bu bölgeden tepki aldı. 3 Aralık günü de aynı bölge direnç olarak çalışmıştı. Şimdi buradan gelen tepkinin ardından fiyatın 41.500 dolar üzerindeki kapanışlarını sürdürmesi umulur. Eğer 40.300 dolardaki destek kaybedilirse 36.900 ve 35.600 dolar seviyelerine kadar satışlar devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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