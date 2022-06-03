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Binance CEO’su Zhao’dan Dikkat Çeken Açıklama: Hiç Dolarım Yok

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, hiç fiat para tutmadığını ve tüm varlıklarının kripto paralarda olduğunu söyledi.
10:22
3 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları, Bitcoin‘i 32 bin dolar seviyesinin üzerine taşıyan kısa süreli bir rallinin ardından yeniden düşüşe geçmesine rağmen, ticaret hacmine göre en büyük kripto para borsasının kurusucu ve CEO’su Changpeng Zhao, uzun vadede sektöre yönelik yükseliş beklentisini yineledi. Kripto paranın bir para birimi olduğu kadar bir yatırım olduğu konusunda ısrarcı olan Zhao, son zamanlarda artan volatiliteye rağmen kripto para sektörünün büyümeye devam edeceğini belirtti.

“Hiç Dolarım Yok”

CNBC’ye konuşan Zhao, sunucu Becky Quick’a bir Meksika yemeği olan Burrito satın almak için neden sadece kripto para kullandığını söyledi. Konuşma, Quick’in kripto para biriminin bir para birimi veya yatırım olarak durumunu sorgulamasıyla başladı.

Zhao, kripto para birimlerinin ve fiat paraların (itibari para) birbirinin yerini alabileceğini belirtti. Ona göre, dijital varlıklar hayatta bir şeyler satın almak ve ileriye dönük yatırım için fiat para tutmak yerine kullanabilir.

Elinde hiç itibari para bulunmadığını açıklayan Binance CEO’su, sahip olduğu tek şeyin kripto para olduğunu ve bu nedenle hayatta bir şeyler satın alım yapmak için kullandığı tek varlığın bu olduğunu belirtti:

Hiç dolarım yok. Sahip olduğum her şey kripto paralarda. Yani para harcamam gerektiğinde, onların bir kısmını bir yere harcamam gerekiyor. Tamamen kripto paradayım. Kripto para satmayı düşünmeme gerek yok. Kripto para benim param.

Ayrıca, çok daha ucuz ve hızlı olduğu için kripto paranın sınır ötesi ödemeler için fiat paradan çok daha uygun olduğunu ifade eden Zhao, özellikle bağışlar söz konusu olduğunda, kripto paranın daha iyi bir alternatif olduğunu, şu anda geleneksel ödeme sisteminde mevcut olmayan bir özellik olan ve bağışlanan küçük bir miktarın transfer edilmesine izin verdiğini ekledi.

“Bazıları Ticaret Yapar, Bazıları İnşa Eder”

Kripto para alanındaki kurumsal benimseme durumuna da değinen Zhao, NFT, DeFi ve daha fazlası dahil olmak üzere endüstrinin birkaç önemli alanını seçti. Ona göre NFT’ler sanatçılar için oyun değiştirici bir uygulama ve onların sanatlarından benzeri görülmemiş bir şekilde para kazanmalarına izin verdi.

Röportajın sonunda kripto para piyasalarını borsalarla karşılaştıran Binance CEO’su şunları söyledi:

Kripto paradaki volatilite üzerinde ticaret yapan birçok insan var. Bu borsalar için de geçerli, bazı insanlar ticaret yapıyor ve bazıları inşa ediyor.

Binance’in yatırım kolu Binance Labs, Çarşamba günü Web3 ekosisteminde oluşturacağı ilk başlangıç fonu için 500 milyon dolar topladı. Yatırım fonu, kuluçka dönemindeki, erken aşamadaki ve geç büyüyen Web3 şirketlerini desteklemek için oluşturuldu.

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