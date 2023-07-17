Bitcoin fiyatı dar bir aralıkta işlem görmeye devam ederken bazı kripto paralar süreçte pozitif ayrışmayı başardı. Hızla yükselen ve kısa vadede yüzde 100’e yakın artış yaşayan popüler altcoin için düşüş vakti gelmiş olabilir. Güncel veriler neye işaret ediyor? Yatırımcıları önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

1inch Network (1INCH)

1inch Network (1INCH) fiyatı son 30 işlem gününde %102 değer kazandıktan sonra şu anda 0,47 dolar seviyesinde bulunuyor. On-chain veriler 1INCH için ağ temellerini daha fazla yükselişe işaret edebileceğini söylüyor. 1INCH, önde gelen merkezi olmayan borsa (DEX) toplayıcısı 1inch Network’ün yerel yönetişim token’ıdır. Ethereum tabanlı protokol, çeşitli merkezi olmayan borsalardan likiditeyi bir araya getirerek kripto trade likiditesini iyileştirmek ve sapmayı azaltmak için tasarlanmıştır.

2023’ün başından bu yana, 1INCH ağında işlem yapan kripto para kullanıcılarının sayısı arttı. Şimdi, yılın yarısında, aktif kullanıcı tabanındaki bu istikrarlı büyüme, yerel tokenin fiyatını olumlu yönde etkilemeye başladı. Muhtemelen FTX çöküşü bu noktada etkili oldu.

Kasım ayından bu yana sonraki boğa piyasasında merkezi olmayan platformların yeni yatırımcıların da ilgisiyle hızlı bir yükseliş dönemi yaşayabileceğinden bahsediyorduk. Merkezi borsalardaki risklerini azaltmak isteyen yatırımcılar hack riskini göze alarak merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla bu platformları kullanıyor.

1INCH Fiyat Yorum

Bu ay, 1INCH Ağı sürekli olarak yükseliş yaşadı. Santiment tarafından derlenen verilere göre, Günlük Aktif Adresler (DAA) bu ay başında bu yana hızla yükseliyor. Buna göre, 9 Temmuz ve 17 Temmuz tarihleri arasında INCH DAA 276’dan 1.003 aktif kullanıcıya yükseldi. Günlük Aktif Kullanıcılar, işlem gerçekleştiren bireysel cüzdan adreslerinin sayısını toplayarak ağ faaliyetindeki gerçek zamanlı değişiklikleri değerlendirir. Genellikle aktif adres sayısı uzun bir süre boyunca sürekli olarak arttığında, fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı görülür.

Yukarıda görüldüğü üzere, DAA %264 artarken, 1INCH fiyatı da 9 Temmuz ile 17 Temmuz arasında %90 değer kazanmıştır.

Aşağıdaki grafik, 12 Temmuz’da balinaların yalnızca 8 işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ancak, bu rakam giderek artarak 16 Temmuz kapanışında 50 balina işlemine ulaştı. IntoTheBlock’a göre, 1INCH ağındaki balina işlemlerinin sayısı son 3 işlem gününde iki katına çıktı. Balinalar borsalar bir miktar token göndermiş olsa da şimdilik rakamlar fiyatı ciddi anlamda etkilemeyecek düzeyde.

Eğer ağ büyümesi devam ederse 0,6 dolara kadar yükseliş görebiliriz. Ancak bu yükselişin gerçekleşebilmesi için 0,43 dolar desteğinin korunması gerek. Eğer destek seviyesi kaybedilirse 0,41 ve 0,34 dolara kadar düşüş sürebilir.