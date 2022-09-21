Fiyat yaklaşık yüzde 20 artış gösterebilir. Birçok yükseliş sinyali var ve yatırımcıların bu seviyelere dikkat etmesi gerekiyor.

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Kripto para yatırımcıları akşam açıklanacak olan faiz kararına odaklandı ve Bitcoin fiyat baskı görmeye devam ediyor. Toplantı akşamları volatiliteye zaten alıştık ancak bugün çok daha ciddi hareketler görebiliriz. Binance borsasın işlem gören popüler bir altcoin ise boğa sinyalleri gönderiyor. Eğer ilerleyen saatlerde olumlu bir hava oluşursa bu kripto parada ciddi yükseliş olabilir.

Ripple (XRP) Yorum

Son üç ayda, haftalık teknik grafik, Ripple (XRP) fiyatının 0,315 dolardan dönen iki dibini dikkat çekici hale getiriyor. Grafikteki W şeklindeki formasyon, çift dipli bir formasyonun şeklini ortaya koymaktadır. Bu yukarı yönlü dönüş paterni, piyasa tabanında oldukça standarttır ve XRP için ciddi bir toparlanmaya işaret ediyor. XRP fiyatının 0,315 dolardan ikinci kez dönmüş olması alıcıların bu bölgeyi aktif birikim alanı olarak kullandığını gösteriyor. Sonuç olarak, XRP fiyatı iki hafta içinde %33 arttı ve 0,421 dolara yükseldi.

Dün 0,39 dolardan uyardığımız gibi çıkış yakalayan fiyat 0,42 bölgesine kadar tırmandı. Peki bundan sonra XRP yatırımcılarının hangi seviyeleri hedeflemesi gerekiyor?

XRP Fiyat Tahmini

Bugün yaşanan geri çekilme ile 0,39 dolar bölgesi yeniden test edildi. XRP fiyat grafiği %5 günlük kayba işaret ediyor ve bugün günlerde FOMC olduğu için oldukça normal bir hareket. Şimdilik XRP alıcıları fiyatı bu bölgede tuttuğu için %20’lik bir ralliye şahit olabiliriz. XRP’nin hedefleyeceği fiyat 0,48 dolar olacaktır. Akşam gelecek 50bp veya altında bir faiz artışı bu ihtimali kuvvetlendirir. Öte yandan 100bp faiz artışıyla satışlar gelmeye başlarsa 0,39 dolar dolar kaybedilir ve 0,31 dolara kadar yeni dip arayışına girilir.

XRP fiyatı 100 günlük EMA eğimini geri aldı. Ayrıca, XRP grafiği 20 ila 50 günlük EMA arasındaki yükseliş geçişi ile bir satın alma sinyali daha gönderiyor. RSI benzer şekilde yukarıda bahsedilen 0,48 hedefi doğrultusunda pozitif görünüyor. En yakın direnç seviyeleri 0,42 ve 0,45 dolardır. Nihai hedef ise kısa vadede 0,48 dolara işaret ediyor. Elbette kripto para piyasaları sürprizlere açıktır ve yatırımcıların kendi risk profillerine göre analizleri sonucu kararlarını vermesi gerekir.