Bitcoin, 12 Temmuz’da açıklanan ve olumlu gelen ABD enflasyon verileri sonrası neredeyse 31 bin dolar bariyerini aşmasının ardından bir kez daha kilit direnç seviyesinin altına düşerek başlangıç noktasına geri döndü.

Bitcoin Fiyatı Oluşturulan Alım ve Satım Duvarıyla Bastırıldı

Glassnode’un kurucu ortağı Yann Allemann, piyasa değeri ile en büyük kripto paradaki hızlı yükselişin ve ardından gelen düşüşün volatiliteyi sınırlamak için dikkatlice ayarlanan alım ve satım duvarları tarafından yönlendirildiğini açıkladı. Bitcoin’in ABD enflasyon verileri karşısında sessiz kalması, ekonomik verilerin zaten fiyatlandırmış olabileceğini gösteriyor.

Yatırımcılar tarafından yüksek ve düşük piyasa volatilitesi dönemlerini belirlemek için kullanılan bir araç olan Bollinger Bantları (BB), ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından hemen önce Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu sıkışma Bitcoin’in fiyatında ani bir yukarı yönlü harekete yol açtı. Ancak, yüksek volatilite olacağı beklentisiyle oluşturulan alım ve satım duvarı beklenen fiyat volatilitesinin önüne geçtiği içi yükseliş kısa vadeli oldu.

Allemann, olumlu gelen enflasyon verilerine rağmen Bitcoin’e olan yatırımcı ilgisinin düşük kaldığını ve verilerin açıklanmasından önce beklenen büyüklükte pozisyon açılmadığını da ekledi.

Makroekonomik Ortam Bitcoin’in Lehine Değişiyor

Kripto para piyasası şu anda yeni sermaye girişini bekliyor gibi görünüyor ve bu durum Bitcoin’in fiyat ivmesinde potansiyel bir duraklamaya işaret ediyor. Bununla birlikte ilginç bir şekilde makroekonomik ortam Bitcoin’in lehine değişiyor. ABD’de Haziran ayı yıllık manşet enflasyonun yüzde 3’e düşerek yüzde 3,1’lik piyasa beklentisinin biraz altında kalması ve yüzde 5 gerçekleşmesi beklenen çekirdek enflasyonun 4,8’e düşmesi Fed’i daha güvercin bir para politikası duruşuna yönlendirebilir.

Piyasa gözlemcilerine göre bu beklentiyle Amerikan Dolar Endeksi‘nin (DXY) en son Nisan 2022’de görülen 100,4 seviyelerine inmesinin Bitcoin üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletmesini ve daha yüksek seviyeleri tırmanması için ihtiyaç duyduğu nefesi sağlamasını bekliyorlar.