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Başbakan Daniel Risch Açıkladı! Bitcoin (BTC) ile Ödemelere İzin Verilecek!

Özet

  • Lihtenştayn Başbakanı Bitcoin (BTC)'e yatırım yapabileceklerinden bahsetti.
  • Kripto paralar ülkede meşru ödeme yöntemlerinden biri olabilir.
  • Lihtenştayn sadece 39.000 nüfus ve 153 km2 yüz ölçümüne sahip.
15:10
7 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

El Salvador pek iyi bir örnek olmadı ama onun yolunu izleyen daha fazla ülke görüyoruz. Şimdilik El Salvadorlular hazinenin Bitcoin’de gerçekleşmemiş zarara teslim edilişinden pek memnun değil. Dahası El Salvador’un IMF gibi otoritelerden gördüğü tepki de cesaret kırıcıydı.

Lihtenştayn Bitcoin Adımı

Lihtenştayn Başbakanı Daniel Risch son verdiği röportajda gelecekte Bitcoin ile ödeme yapma imkanı olacağını ve Bitcoin mevduatlarını da kabul edebileceğini söyledi. Ayrıca devlet fonlarını Bitcoin’e yatırmaya da açık. Lihtenştayn, yalnızca 39.000 kişilik nüfusuyla Avrupa’nın en az nüfusa sahip dördüncü ülkesidir.

Geçmişte de kripto paralarla ilgili bu minik ülkenin bazı adımlar attığını görmüştük. Örneğin 2018 yılında ülkenin prensi Alois Phillip kripto paraların önünün açık olduğunu söylemiş ancak aile servetinin buraya yatırılması için erken olduğunu açıklamıştı. Yıllar önce şunları söylemişti;

“Blockchain teknolojisini çok ilginç buluyorum. Blockchain gelecekte çok fazla sektörü etkileyecek. Bu teknolojinin özelliklerinin devletleri daha işlevsel hale getirmek için kullanılabileceğini düşünüyorum. Şu an yaptığımız yatırımlarımızı girişim sermayesi fonlarımızla kendi risklerimizi alarak yapıyoruz. Kripto para birimlerinden bahsedecek olursak sanırım önü hala çok açık, fakat riskli bir yatırım aracı olduğunu görmek gerekiyor.”

Lihtenştayn ve Kripto Paralar

2018 yılına dönerse Lihtenştayn merkezli Bank Frick de kripto paralara yatırımı kolaylaştıran bir adım atmıştı. 153 kilometre kare yüz ölçümü ve 39.000’lik nüfusuyla Lihtenştayn bölgenin en küçük dördüncü ülkesi. Vergi cenneti ülkeler arasında yer alan Lihtenştayn birçok kripto şirketine de ev sahipliği yaptı.

Şimdiyse 2018 boğa sezonundaki atılımlarına benzer biçimde kriptoyu daha da kucaklayacaklarının sinyalini veriyorlar. Belki de bu sefer maksimum yatırımı çekmek için boğa sezonundan önce harekete geçerler? Bunu zaman gösterecek fakat şimdilik kripto paralara ülke bazında yatırım fikri sadece El Salvador, Lihtenştayn gibi çok küçük ekonomilerin aklına yatıyor. Gelecekte piyasaların daha da genişlemesi ve regülasyonların olgunlaşmasıyla daha kayda değer ülkelerin de benzer adımlar attığını görebiliriz.

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