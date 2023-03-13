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Bankalar Mevduat Kaybedebilir, Kredi Musluklarını Kısabilir! IMF, Kripto Paralar Konusunda G-20 Ülkelerini Uyardı!

IMF, G-20 ülkelerini kripto paraların yaygınlaşmasının bankaların mevduat kaybetmesine ve kredi musluklarını kısmaya zorlayabilecekleri konusunda uyardı.
15:35
13 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uluslararası Para Fonu (IMF), 20’ler Grubu (G-20) ülkelerini kripto paraların yaygınlaşmasının bankaların mevduat kaybetmesine ve kredi musluklarını kısmaya zorlayabilecekleri konusunda uyardı.

“Bankalar Mevduat Kaybedebilir ve Kredi Musluklarını Kısmak Zorunda Kalabilir”

IMF‘nin Şubat ayında Hindistan’da yapılan bir toplantı sırasında G-20 ülkelerine sunduğu “Kripto Paraların Makrofinansal Etkileri” başlıklı raporu, kripto dostu bankalar Signature Bank (SBNY), Silicon Valley Bank (SVB) ve Silvergate Bank’ın (SI) batmasından günler sonra bugün kamuoyuna açıklandı.

Raporda, “Kripto paraların yaygınlaşması, para politikası, döviz kuru yönetimi ve sermaye akışı yönetimi önlemlerinin etkinliğinin yanı sıra mali sürdürülebilirlik açısından da önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Ayrıca, merkez bankası rezervlerinde ve küresel finansal güvenlik ağında değişiklikler yapılması gerekebilir ve bu potansiyel istikrarsızlığa yol açabilir. Son olarak, bankalar mevduat kaybedebilir ve kredi musluklarını kısmak zorunda kalabilir.” ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

Sunulan açıklamada raporun Hindistan Maliye Bakanlığı ve uluslararası odak grubu katılımcılarıyla yapılan çok yararlı görüşmelerin ardından hazırlandığı ve G-20’nin IMF ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından ortaklaşa üretilen ve henüz çerçevesi çizilmemiş bir sentez belgesi aracılığıyla küresel kripto para kurallarının çerçevesini çizmeye karar vermesine yol açtığı belirtiliyor.

Raporda ayrıca belirli risklerin önemi ve uygunluğu ülke koşullarına göre farklılık gösterse de kripto paralarla ilişkili birçok risk olduğunun altı çiziliyor.

“Risklerine Rağmen Birçok Boşluğu Dolduruyorlar”

Öte yanda raporda ele alınan en önemli konulardan biri olarak politika oluşturmayı kolaylaştırmak için veri boşluklarının doldurulmasına kripto paralara duyulan ihtiyaç konusuna değinilmesi dikkat çekiyor. Bu konuda yapılan değerlendirmede “Kayda değer risklerine rağmen kripto paraların kamu sektörünün kendi politika hedefleri doğrultusunda yararlanabileceği teknolojiler geliştirdiği.” notu düşülmüş durumda.

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