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ABD’li bankacılık devi Citigroup, blok zinciri ve kripto varlıklarının kitlesel olarak benimsenmesi ve hiper büyümesinin muhtemel olduğuna inanıyor.

Money, Tokens, and Games başlıklı yeni bir raporda şuna yer verildi:

Blockchain’in Gelecek Milyar Kullanıcısı ve Trilyonlarca Değeri başlıklı yeni bir raporda Citi analistleri, blockchain’in yaygın olarak benimsenen diğer teknolojilerden daha karmaşık olması nedeniyle kitlesel olarak benimsenme yolunun daha yavaş olduğunu söylüyor.

Blok zinciri aracılığıyla tokenleştirme potansiyelinin son birkaç yıldır dönüştürücü olduğu konuşuluyor ancak henüz kitlesel benimseme noktasında değiliz. Otomobillerin ya da ChatGPT veya Metaverse gibi daha yeni inovasyonların aksine, blok zinciri belirgin bir tüketici arayüzü olmayan bir arka uç altyapı teknolojisidir ve bu da nasıl yenilikçi olabileceğini gözle görülür bir şekilde görmeyi zorlaştırmaktadır.

Citi, blok zincirinin kitlesel olarak benimsenmesinin büyük olasılıkla merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC’ler) uygulanmasının yanı sıra blok zinciri tabanlı oyun projelerinin ve sosyal medya ödemelerinin yükselişiyle tetikleneceğini söylüyor. Banka, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesinde 80 kat büyüme beklediğini vurguluyor,

Ancak blok zincirinin vaat edilen potansiyelinin gerçekleşeceği ve milyarlarca kullanıcı ve trilyonlarca dolar değerle ölçüleceği bir dönüm noktasına yaklaştığımıza inanıyoruz. Başarılı bir benimseme, blok zincirinin teknolojiyi kullandıklarının farkında bile olmayan bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğu zaman gerçekleşecektir. Bu muhtemelen şu şekilde olacaktır. Merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC’ler) büyük merkez bankaları tarafından benimsenmesinin yanı sıra oyunlarda tokenize edilmiş varlıklar ve sosyal medyada blok zinciri tabanlı ödemeler tarafından yönlendirilmektedir.

2030 yılına kadar, dünyanın büyük ekonomilerinde 5 trilyon dolara kadar CBDC dolaşımda olabilir ve bunların yarısı defter teknolojisiyle bağlantılı olabilir. Finansal ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, özel piyasalarda 80 kat büyümesi ve 2030 yılına kadar neredeyse 4 trilyon dolar değere ulaşması beklenen tokenizasyon ile blok zinciri atılımını yönlendiren en önemli kullanım alanı olabilir.