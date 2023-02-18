Fed'in söylemleri nedeniyle bir miktar satış baskısıyla karşı karşıya kalan kripto para piyasası yeniden toparlanma işaretleri verirken balinalar bu altcoin'e akın ediyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Fed’in söylemleri nedeniyle bir miktar satış baskısıyla karşı karşıya kalan kripto para piyasası yeniden toparlanma işaretleri veriyor. Ethereum (ETH) fiyatı son 24 saatte 3’e yakın yükselişle beş ay sonra ilk kez bin 700 doları geçti.

ETH’ye Balina Akını

Şu anda Ethereum fiyatı 2022’nin Eylül ayında gerçekleşen Ethereum The Merge güncellemesinden bu yana ulaştığı en yüksek seviyede. On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Santiment’e göre hem köpekbalığı hem de balina seviyesinde cüzdanlar ETH varlıklarını güçlü bir inançla tutuyor. Santiment, bu innace ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları not etti:

100 ila 100 bin arasında ETH tutan köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdanlar hala arzın yaklaşık yüzde 47’sini elinde tutuyor. Aynı yatırımcı grubu 5 Kasım 2022 tarihinden bu yana yaklaşık 2 milyon ETH biriktirdi.

Şanghay Güncellemesi Öncesinde Ethereum Fiyatı

Mart ayında gerçekleşmesi planlanan Ethereum Şanghay güncellemesi Blockchain’e yatırılan 16.5 milyondan fazla Ether‘in (ETH) çekim işlemlerinin önünü açacak. Şanghay güncellemesinin piyasadaki ETH arz ve talep dinamiklerini değiştirmesi söz konusuyken yatırımcılar bunun Ethereum fiyatındaki yüksek volatiliteye neden olmasını bekliyorlar.

Şanghay güncellemesiyle birlikte 25 milyar dolar değerindeki ETH’nin kilidi açılmış olacak ve tüm bu ETH‘ler açık piyasada satılabilir hale gelecek. Ayrıca, güncellemeden sonra ETH için stake getirilerinin de düşmesi bekleniyor. Bu nedenle, yatırımcıların ETH’lerini ellerinden çıkarma ve bunun yerine sermayeyi daha iyi getiri sunan diğer kripto paralara taşıması bekleniyor.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, yakın tarihli bir podcast röportajında Ethereum yol haritasındaki diğer gelişmeleri de paylaştı. Ona göre, şu anda odaklanılması gereken ana şey sharding başka bir deyişle parçalama. Parçalama ile Ethereum, tek bir düğümün doğrulayabileceğinden daha fazla işlemi destekleyen bir sistem inşa edecek. Böylece, Ethereum Blockchain’ini ölçeklenebilirliği önemli ölçüde artmış olacak.

Ayrıca, Ethereum’un roll-up odaklı yol haritası, Ethereum Blockchain’ini güvenlik için Ethereum’a kolayca takılabilecek Layer 2 ölçeklendirme çözümleri oluşturmak isteyen insanlara dost hale getirmeye odaklanmayı amaçlıyor.