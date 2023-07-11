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Piyasa duyarlılığı yavaş yavaş Bitcoin fiyatının 2024 yılında 100 bin doların üzerine çıkacağı yönünde evrim geçirirken, Bitcoin’in hızla yaklaşan blok ödülü yarılanması bir yıldan kısa bir süre içinde gerçekleşecek. Piyasa analistlerinin yanı sıra, Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Ark Invest CEO’su Cathie Wood, BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes ve diğer önde gelen isimler blok ödülü yarılanmasının ardından Bitcoin fiyatında yükseliş bekleyen tarafta yer alıyor. Yakından takip edilen kripto para analisti CredibleCrypto ise aykırı bir beklentiyle Bitcoin’in en uzun ayı piyasasının ardından bu yıl sonuna kadar rekor tazelemesini bekliyor.

Bitcoin’in Yıl Sonuna Kadar Rekor Tezelemesini Bekliyor

Ünlü kripto para analisti CredibleCrypto, Bitcoin fiyatının en uzun ayı piyasasının ardından bu yıl sonuna kadar rekor tazelemesi beklediğini açıklarken, bu öngörüsünü desteklemek için teknoloji hisselerinden 2008’den bu yana yaşanan rallileri gösterdi. Buna ek olarak, Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasının ortasında bir sonraki parabolik yükselişin BTC fiyatını 300 bin dolara yaklaştırabileceğini iddia etti.

Analist, parabolik yükselişin fiyatın bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkmasından birkaç ay sonra gerçekleşmesini bekliyor. Bu, BTC fiyatının parabolik bir ralli için 68 bin 789 dolardaki rekorunun üzerine çıkması ve blok ödülü yarılanması sonrası fiyatının 300 bin dolara yaklaşacağı anlamına geliyor.

CredibleCrypto, “Bir sonraki parabolik rallinin bizi bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkarmasını bekliyorum. Parabolik rallinin nerede sona ereceğini bilmiyorum, ancak tipik olarak eski zirveleri kırdıktan birkaç ay sonra yaşanıyor ve muhtemelen 300 bin doların altında olması gerekiyor. Bu, bu yılın en yüksek seviyesini gördüğümüzde gerçekleşebileceği anlamına geliyor olabilir.” dedi.

Bitcoin Fiyatına İlişkin Diğer Tahminler

Yapay zeka tabanlı viral sohbet robotu ChatGPT‘nin analizine göre, Bitcoin fiyatı 2024’ün Nisan ayında gerçekleşecek dördüncü Bitcoin blok ödülü yarılanmasından sonra 135 bin dolara ulaşabilir. Binance CEO’su CZ ise en büyük kripto paranın çok daha yüksek seviyelere gitmesini bekliyor.

Ark Invest CEO’su Cathie Wood, Bitcoin fiyatının 2026 yılına kadar 500 bin dolara ve 2030 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Wood, uzun zamandır bu öngörüsünün arkasında duruyor ve ona göre kurumsal ve bireysel yatırımcıların ilgisi fiyatı bu seviyelere götürecek.

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, BTC fiyatının yılın sonunda veya 2024’ün başında 100 bin dolara ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Hayes, 2024’ün Nisan ayında gerçekleşmesi blok ödülü yarılanmasının ardından yükselişin yerini düşüşe bileceğini de ekledi.

BlackRock, Fidelity Investments ve diğer finans devlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) yaptığı spot Bitcoin ETF başvuruları, BTC fiyatında büyük bir ralli için piyasa duyarlılığını olumluya çevirdi. Dahası, Bitcoin’in aylık MACD’si de yeşile dönmüş durumda ve bu bir rallinin yaklaşma olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte kripto para fonları 9 haftalık kesintisiz çıkışlarının ardından son dönemde giriş görüyor.

Bankacılık devi Standard Chartered, 10 Temmuz’da tuttuğu projeksiyonda Bitcoin fiyatının bu yıl 50 bin dolara, 2024’te 120 bin dolara ulaşması beklediğini bildirdi. Bankacılık devi bundan önce Bitcoin’in 2024’te 100 bin dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunmuştu.