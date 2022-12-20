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  •   Avax Coin Kaç TL? Avax’ta Yaşana Son Gelişmeler Büyük Soru İşaretleri Yaratabilir!

Avax Coin Kaç TL? Avax’ta Yaşana Son Gelişmeler Büyük Soru İşaretleri Yaratabilir!

Avax ile ilgili gelen son haberler coin sahiplerinin yeni getiri kapılarına sahip olabileceğini gösteriyor. Bakalım bu durum fiyatı nasıl etkileyecek?
11:00
20 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

BitGo son duyurusuyla birlikte, AVAX sahiplerinin token’larını soğuk depolama yoluyla stake etmelerine olanak sağladığını açıkladı. Duyuru, Avalanche ağındaki stake edenlerin sayısında geçtiğimiz hafta %13,24 oranında bir artışa yol açtı. Staking Rewards tarafından sağlanan verilere göre, bu yazının yazıldığı sırada ağda 50.054 stake sahibi bulunuyordu.

Kazanana Kadar Stake

Staker sayısı artmış ve ağdaki doğrulayıcılar Avalanche’ı desteklemiş olsa da, Avalanche’a karşı duyarlılık olumsuz kalmaya devam etti. Santiment’in verilerine göre, Avalanche için ağırlıklı duyarlılık son birkaç gün içinde azaldı. Bu durum, Avalanche için kripto piyasasının genel görünümünün olumsuz olduğunu gösterdi. Bu olumsuz hava Avalanche’ın NFT’lerini de etkiledi. AVAX NFT STATS’a göre, Avalanche ağındaki ilk beş NFT koleksiyonu hacim açısından herhangi bir büyüme göremedi.

Avalanche, DeFi alanında da iyi bir performans gösteremedi. Kasım ayından bu yana, Avalanche toplam kilitlenen değer (TVL) bakımından 547 milyon dolar kaybetti ve bu rakam yazım saatine göre 1,35 milyardan 803 milyona geriledi. Son 24 saat içinde TVL’si %0,52 oranında düştü.

Avalanche’ın TVL’si düşmüş olsa da, son yedi gün içinde artan gelir açısından büyüme göstermeye devam etti. Token Terminal’e göre, Avalanche tarafından günlük bazda elde edilen gelir miktarı %12 oranında arttı.

Avalanche’ın Verilerine Yakın Bakış

Zincir içi ölçümler açısından Avalanche’ın durumu pek de iç açıcı görünüyordu. Santiment’e göre, geliştirme faaliyeti geçen hafta boyunca azaldı. Bu, geliştirme ekibi tarafından GitHub’a yapılan katkıların sayısının azaldığı anlamına geliyordu. Ancak, bu dönemde hacmi ilginç bir şekilde 88 milyondan 116 milyona yükseldi.

Yatırımcıların Avalanche’a olan ilgisinin coin’e fayda sağlayıp sağlamayacağı ve durumunu iyileştirip iyileştirmeyeceği henüz belli değil. Bu yazının yazıldığı sırada AVAX 11,97 dolardan işlem görüyordu. CoinMarketCap’e göre fiyatı son 24 saatte %0,75 arttı.

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