Ark Invest ve 21Shares, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yakın zamanda yapılan bir başvuruda belirtildiği üzere, bir araya gelerek bir Ethereum Vadeli İşlem ETF’si sunmayı planlıyor. Her iki şirket de son iki yıldır ortak Bitcoin ETF’leri için onay bekliyor.

Ethereum ETF Söylentileri Bir Katalizör Mü?

SEC’in 24 Ağustos’ta yaptığı bir başvuruda Ark Invest ve 21Shares ortak bir Ethereum ETF ürününün alt danışmanları olarak listeleniyor. Bununla birlikte, 21Shares’ten bir yönetici fonun günlük operasyonlarını aktif olarak yönetecek. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Ophelia Snyder, isteğe bağlı yatırım kararlarından, güvenlik seçiminden ve portföy ağırlıklarından sorumlu olan 21Shares’ten bir portföy yöneticisidir. Bayan Snyder, kuruluşundan bu yana Fon’un günlük yönetiminden birinci derecede sorumludur.

Dosyalama, Ethereum’un gelecekteki değerinin yaygın olarak benimsenmesine bağlı olduğunu ve bu konudaki herhangi bir değişikliğin fiyatını etkileyebileceğini iddia ediyor. Diğer kripto para birimleri gibi Ethereum’un da “nispeten yeni ve gelişmekte olan bir varlık” olduğu ileri sürülürken, “Ethereum ağının gelişiminin veya kabulünün yavaşlaması veya durması, Fon’a yapılan bir yatırımı olumsuz etkileyebilir” deniyor.

Bu, SEC’in Ekim ayına kadar Ethereum-Futures ETF’lerin piyasaya sürülmesini onaylamak istediği yönündeki haberlerin ardından geldi. Diğer altı şirket şu anda bir Ethereum Vadeli İşlem ETF’si için onay arıyor.

Bunlar arasında Ether Strategy ETF, Bitwise Ethereum Strategy ETF, Roundhill Ether Strategy ETF, VanEck’s Ethereum Strategy ETF, ProShares Short Ether Strategy ETF ve Grayscale Ethereum Futures ETF yer alıyor.

BTC ETF’leri için Son Aksilikler

2021 yılında Ark Invest ve 21Shares başlangıçta SEC’ten Bitcoin ETF onayı istemişti. İlk reddedilmenin ardından, iki yatırım firması bu yılın başlarında aynı ürün için SEC’ten başka bir aksilikle karşılaştı. Son raporlar, gecikmenin Bitcoin ETF’si ile ilgili bir kararı 2024’e itebileceğini gösteriyor.

Ark Invest CEO’su Cathie Wood, bir spot Bitcoin ETF’sinin geciken onayı hakkında aktif olarak yorum yapıyor. Kısa bir süre önce SEC’in gecikmesinin, spot Bitcoin ETF’si için birkaç firmayı aynı anda onaylamayı amaçladığını belirtti.